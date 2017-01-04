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Синоптики предупреждают о резком похолодании в течение текущего дня

05.01.2017 08:21 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 5 января. В течение текущего дня в Беларуси ожидается резкое похолодание, сообщает Гидромет.

На большей части территории страны снег, в отдельных районах метель, по юго-востоку слабый гололед. На дорогах скользко. Ветер северный сильный порывистый. Температура воздуха минус 8—16°С, по юго-востоку минус 1—7°С.

В Минске сегодня прогнозируют кратковременный снег, слабую метель. Температура воздуха минус 9—11°С, в течение дня понижение до минус 13—15°С.

Сегодня утром в столице продолжается снегопад, который сопровождается порывистым ветром. На улицах столицы с утра дежурят усиленные наряды ГАИ. Экипажи Госавтоинспекции, в частности, находятся на оживленных перекрестках, а также на крупных магистралях. Серьезных пробок в городе пока не зафиксировано из-за небольшого количества автомобилей на дорогах. Работает снегоуборочная техника, однако проезжая часть дорог заснежена, так как снегопад продолжается.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 января. В течение текущего дня в Беларуси ожидается резкое похолодание, сообщает Гидромет. На большей части территории страны снег, в отдельных районах...

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