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Дело о взятках в футболе: Жукову дали 5 лет, штраф и конфискацию

05.01.2017 10:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. Бывший директор департамента судейства Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Андрей Жуков приговорен к пяти годам лишения судом Центрального района Минска, передает корреспондент Sputnik в четверг из зала суда. 

В конце декабря прошлого года состоялись судебные прения. Государственный обвинитель попросил суд назначить Жукову наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а также взыскать штраф (500 базовых величин), и лишить бывшего сотрудника АБФФ права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Дело о взятках в футболе: Жукову дали 5 лет, штраф и конфискацию
© Sputnik / Анна Нефедова
Жена Жукова погасила ущерб в размере 912 рублей и плакала перед оглашением

Суд  признал его виновным  в получении взяток и превышении служебных полномочий  и назначил ему пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима, также суд применил к нему конфискацию всего имущества и назначил штраф  в размере 500 базовых величин (с 1 января 2017 года 1 базовая величина будет составляет  23 рубля — Sputnik).

Как ранее  сообщал Sputnik, Жуков на стадии судебного признал вину, раскаялся и возместил ущерб в размере 912 рублей.

Жуков был задержан в начале июня 2016 года по подозрению в том, что он за взятки помогал решать вопросы о назначении судей на матчи чемпионата Беларуси, а также Кубка Беларуси по футболу. В материалах уголовного дела говорится о шести фактах получения взяток, сумма которых составляла 100 до 200 долларов США.

 
Теги: Минск
 
 
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Жена Жукова заявила журналистам, что будет обжаловать приговор; адвокат в зале суда не присутствовал.

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