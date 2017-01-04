МИНСК, 5 янв — Sputnik. Бывший директор департамента судейства Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Андрей Жуков приговорен к пяти годам лишения судом Центрального района Минска, передает корреспондент Sputnik в четверг из зала суда.

В конце декабря прошлого года состоялись судебные прения. Государственный обвинитель попросил суд назначить Жукову наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а также взыскать штраф (500 базовых величин), и лишить бывшего сотрудника АБФФ права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.



© Sputnik / Анна Нефедова Жена Жукова погасила ущерб в размере 912 рублей и плакала перед оглашением

Суд признал его виновным в получении взяток и превышении служебных полномочий и назначил ему пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима, также суд применил к нему конфискацию всего имущества и назначил штраф в размере 500 базовых величин (с 1 января 2017 года 1 базовая величина будет составляет 23 рубля — Sputnik).

Как ранее сообщал Sputnik, Жуков на стадии судебного признал вину, раскаялся и возместил ущерб в размере 912 рублей.

Жуков был задержан в начале июня 2016 год а по подозрению в том, что он за взятки помогал решать вопросы о назначении судей на матчи чемпионата Беларуси, а также Кубка Беларуси по футболу. В материалах уголовного дела говорится о шести фактах получения взяток, сумма которых составляла 100 до 200 долларов США.