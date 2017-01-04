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Дело о взятках в футболе: Жукову дали 5 лет, штраф и конфискацию
05.01.2017 10:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Бывший директор департамента судейства Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Андрей Жуков приговорен к пяти годам лишения судом Центрального района Минска, передает корреспондент Sputnik в четверг из зала суда.
В конце декабря прошлого года состоялись судебные прения. Государственный обвинитель попросил суд назначить Жукову наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а также взыскать штраф (500 базовых величин), и лишить бывшего сотрудника АБФФ права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.
© Sputnik / Анна Нефедова
Жена Жукова погасила ущерб в размере 912 рублей и плакала перед оглашением
Суд признал его виновным в получении взяток и превышении служебных полномочий и назначил ему пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима, также суд применил к нему конфискацию всего имущества и назначил штраф в размере 500 базовых величин (с 1 января 2017 года 1 базовая величина будет составляет 23 рубля — Sputnik).
Как ранее сообщал Sputnik, Жуков на стадии судебного признал вину, раскаялся и возместил ущерб в размере 912 рублей.
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Жена Жукова заявила журналистам, что будет обжаловать приговор; адвокат в зале суда не присутствовал.
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