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Минск с 1 февраля повысит цену за транзит российской нефти

05.01.2017 09:57 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Белорусские власти намерены повысить тариф за транспортировку российской нефти по территории страны. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) было подписано 30 декабря 2016 года и опубликовано 4 января на Национальном правовом интернет-портале. Рост цены на транзит произойдет уже 1 февраля 2017 года и составит 7,7%.

Тариф возрастет при транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на участках по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава, Унеча (Высокое) – Броды, Невель - Полоцк - ОАО «Нафтан» и Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО «Нафтан».

Долгая дорога к Солнцу
 
 
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Постановление о новых тарифах подписало Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

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