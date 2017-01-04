Белорусские власти намерены повысить тариф за транспортировку российской нефти по территории страны. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) было подписано 30 декабря 2016 года и опубликовано 4 января на Национальном правовом интернет-портале. Рост цены на транзит произойдет уже 1 февраля 2017 года и составит 7,7%.

Тариф возрастет при транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на участках по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава, Унеча (Высокое) – Броды, Невель - Полоцк - ОАО «Нафтан» и Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО «Нафтан».