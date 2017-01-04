МИНСК, 5 янв — Sputnik. Ряд крупных белорусских предприятий машиностроения в период январских праздников работает не на полную мощность: вместе со своими российскими контрагентами они отправили на каникулы до 9 января работников некоторых производственных подразделений, сообщили Sputnik в министерстве промышленности и в отраслевых профсоюзах.



© Sputnik/ Артем Бордовский Видеофакт: новогоднее танцевальное шоу тракторов возле МТЗ

В январе 2016 года МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш и другие предприятия машиностроения приостановили работу ряда своих подразделений и цехов. Все рабочие дни были перенесены на другие дни года.

"Каждое из входящих в систему Минпрома предприятий имеет возможность по согласованию с министерством устанавливать свой график рабочей недели. И в начале января некоторые заводы приступят к работе на полную мощность с 9 января. Это делается для того, чтобы синхронизировать свою работу с российскими предприятиями", — пояснили в Минпроме.

Там отметили, что в этом году все рабочие дни в период 3-6 января перенесли на другие дни года на МАЗе, МТЗ и Гомсельмаше. Однако приостановлено производство не во всех цехах и подразделениях этих предприятий.

Так, МАЗ не останавливал автобусное производство, на всех предприятиях в штатном режиме работают маркетинговые и финансовые службы и ремонтные подразделения. МТЗ также не останавливал работу штамповочного и литейного производств.

В январе 2017 года, как и годом ранее, на рождественские и новогодние каникулы ушел и завод "Атлант" — но также не полностью. В минувшем году каникулы объясняли слабым сбытом продукции в январе и "резкой сезонностью продаж" и отмечали, что работать на склад просто экономически нецелесообразно.

Не уходили на рождественские каникулы "Амкодор", Мозырский машиностроительный завод, "Горизонт" и БелАЗ, "Строммашина", а также Минский подшипниковый завод, "Интеграл" и некоторые другие.