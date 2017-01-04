﻿ МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш и другие: у заводов снова каникулы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш и другие: у заводов снова каникулы

05.01.2017 10:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Ряд крупных белорусских предприятий машиностроения в период январских праздников работает не на полную мощность: вместе со своими российскими контрагентами они отправили на каникулы до 9 января работников некоторых производственных подразделений, сообщили Sputnik в министерстве промышленности и в отраслевых профсоюзах.

МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш и другие: у заводов снова каникулы
© Sputnik/ Артем Бордовский
Видеофакт: новогоднее танцевальное шоу тракторов возле МТЗ

В январе 2016 года МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш и другие предприятия машиностроения приостановили работу ряда своих подразделений и цехов. Все рабочие дни были перенесены на другие дни года.

"Каждое из входящих в систему Минпрома предприятий имеет возможность по согласованию с министерством устанавливать свой график рабочей недели. И в начале января некоторые заводы приступят к работе на полную мощность с 9 января. Это делается для того, чтобы синхронизировать свою работу с российскими предприятиями", — пояснили в Минпроме.

Там отметили, что в этом году все рабочие дни в период 3-6 января перенесли на другие дни года на МАЗе, МТЗ и Гомсельмаше. Однако приостановлено производство не во всех цехах и подразделениях этих предприятий.

Так, МАЗ не останавливал автобусное производство, на всех предприятиях в штатном режиме работают маркетинговые и финансовые службы и ремонтные подразделения. МТЗ также не останавливал работу штамповочного и литейного производств.

В январе 2017 года, как и годом ранее, на рождественские и новогодние каникулы ушел и завод "Атлант" — но также не полностью. В минувшем году каникулы объясняли слабым сбытом продукции в январе и "резкой сезонностью продаж" и отмечали, что работать на склад просто экономически нецелесообразно.

Не уходили на рождественские каникулы "Амкодор", Мозырский машиностроительный завод, "Горизонт" и БелАЗ, "Строммашина", а также Минский подшипниковый завод, "Интеграл" и некоторые другие.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупные белорусские предприятия машиностроения ушли на каникулы до 9 января вместе со своими российскими партнерами, эти дни они отработают в течение года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Дзе вырошчваюць ружы для ўсёй краіны?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика