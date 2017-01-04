Из-за инцидента в калининградском аэропорту Храброво в России пассажирам пришлось ждать своих рейсов сутки. В том числе и вылетающим в Минск. Напомним, 4 января аэропорт был временно закрыт из-за самолета компании «Аэрофлот», который выкатился за пределы полосы при посадке.

Ранее руководство аэропорта заявляло , что аэропорт временно закроют на вылет и посадку самолетов до 10.00 часов 4 января, но позже этот срок продлевали несколько раз.

Изначально задерживались утренние рейсы авиакомпании «Белавиа» из Калининграда в Минск (номер В2 948, вылет в 09.10), а также из Минска в Калининград (номер В2 947, прибытие в 08.30). Было решено совместить их с вечерними рейсами в тех же направлениях, следующих согласно расписанию.

Однако в итоге аэропорт оставался закрытым до 06.00 по местному времени 5 января, сообщает ТАСС . И вечерние рейсы, несмотря на несколько корректировок в расписании (согласно табло на сайте «Белавиа» ) так и не были выполнены.

Из-за этого рейсы в Минск из Калининграда, а также в обратном направлении возобновят только с сегодня. Так, в Минске из Калининграда самолеты ожидают в 11.10 и 21.10. А в Калининграде из Минска — в 08.30 и 18.30.

В минувший вторник в калининградском аэропорту Храброво после посадки произошло выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы на пять метров самолета А-321 «Аэрофлота». Воздушное судно получило повреждение шасси. На борту находились 172 человека. Все они были эвакуированы.

По информации СК России, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).



По сообщениям очевидцев, самолет занесло при торможении, при этом как минимум передняя стойка шасси сложилась. Пассажиры покинули борт по надувному трапу. Известно, что в аэропорту имеется только одна взлетно-посадочная полоса. Фото из соцсетей, взято с сайта frequentflyers.ru

Сломанный борт удалось эвакуировать на стоянку только ночью, в том числе из-за отсутствия нужной для этого спецтехники — поначалу самолет увяз в грунте, помогла лишь военная техника. Теперь аэропорт работает в штатном режиме. Из-за инцидента в общей сложности были отменены порядка 20 рейсов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно.

Как сообщает утром 5 января ТАСС со ссылкой на генерального директора Храброва Александра Корытного, при согласованных действиях с авиакомпаниями калининградский аэропорт рассчитывает в четверг обеспечить отправку и прием всех пассажиров, чьи рейсы были задержаны 4 декабря. Это, по его словам, порядка 6 тысяч человек на прилет и вылет.