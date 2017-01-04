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Сколько живых елочек и сосен купили к Новому году жители Витебской области?

05.01.2017 11:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Почти пятую часть всех реализованных лесхозами области новогодних деревьев составили сосны, сообщили в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Накануне новогодних праздников по всей области организовали торговлю елями и соснами в достаточном количестве и ассортименте. В итоге лесхозы региона реализовали около 27,6 тысячи новогодних деревьев.

«Примечательно, что в нынешнем праздничном сезоне предпочтения сосне отдали более 5,8 тысячи жителей области. Все больше людей выбирают именно это дерево. Хвоя практически не осыпается, стоит долго. В целом же в этот раз продали почти на 2,5 тысячи больше деревьев, чем в прошлом году. И это несмотря на то, что население региона все чаще покупает искусственные ели», — отметил представитель предприятия Александр Овсянников.

Кроме заготовки хвойных деревьев у работников лесного хозяйства была и другая забота — усилить охрану фонда, чтобы пресечь и выявить незаконные рубки. С 21 по 31 декабря специальные подразделения несли усиленную службу. Они провели более 400 рейдов, в том числе 120 — вместе с ГАИ. На дорогах устанавливали посты, проверили почти тысячу автомобилей.

«Порадовало, что за все время мы выявили только 2 случая незаконной рубки новогодних деревьев — в Витебском и Толочинском районах. Нарушителей застали, когда они уже несли свою добычу по дороге. В 2015 году выявили 4 случая. Каждый год видим, что таких случаев становится все меньше. Думаю, причин несколько: многих пугают немаленькие штрафы за незаконную рубку, а кто-то и вовсе предпочитает искусственные ели», — пояснил начальник отдела охраны и защиты леса Витебского ГПЛХО Владимир Коньков.

 
Теги: Витебск
 
 
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Почти пятую часть всех реализованных лесхозами области новогодних деревьев составили сосны.

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