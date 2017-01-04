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Бухгалтер Посольства Казахстана в Беларуси задержан за хищения при строительстве посольства
05.01.2017 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Национальным бюро по противодействию коррупции Казахстана задержан старший бухгалтер Посольства Казахстана в Беларуси. Как сообщает пресс-служба ведомства, его подозревают в хищении более 600 тысяч долларов США.
«Установлено, что Сейдуалиев А. в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплаты генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО „Активбизнесплюс“ похитил бюджетные денежные средства в сумме 207 000 долларов США», — говорится в сообщении.
Кроме того, за указанный период он похитил денежные средства в сумме 474 883 долларов США, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Беларуси.
Общая сумма похищенных средств составляет 681 883 долларов США.
Задержанный находится в изоляторе временного содержания в Астане.
Досудебное расследование продолжается.
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Общая сумма похищенных средств составляет 681 883 долларов США. Досудебное расследование продолжается.
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