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Бухгалтер Посольства Казахстана в Беларуси задержан за хищения при строительстве посольства

05.01.2017 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Национальным бюро по противодействию коррупции Казахстана задержан старший бухгалтер Посольства Казахстана в Беларуси. Как сообщает пресс-служба ведомства, его подозревают в хищении более 600 тысяч долларов США.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Установлено, что Сейдуалиев А. в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплаты генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО „Активбизнесплюс“ похитил бюджетные денежные средства в сумме 207 000 долларов США», — говорится в сообщении.

Кроме того, за указанный период он похитил денежные средства в сумме 474 883 долларов США, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Беларуси.

Общая сумма похищенных средств составляет 681 883 долларов США.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания в Астане.

Досудебное расследование продолжается.

Здание посольства Казахстана расположено на проспекте Победителей, рядом с торговым центром «Замок». Архитектурный проект в восточном стиле разработала компания «Творческая мастерская-7» во главе с белорусским архитектором Анатолием Цейтлиным.

Генеральный подрядчик строительства — Общество с ограниченной ответственностью «АктивБизнесПлюс» — зарегистрирован в деревне Валерьяново Минского района.

 
 
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Общая сумма похищенных средств составляет 681 883 долларов США. Досудебное расследование продолжается.

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