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"Посла" по БелАЭС официально Беларуси пока не представили

05.01.2017 11:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв – Sputnik. Литовская сторона пока не информировала Министерство иностранных дел Беларуси о назначении "посла по вопросам БелАЭС", заявил журналистам в четверг официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.

"Посла" по БелАЭС официально Беларуси пока не представили
© Sputnik / Виктор Толочко
Литва назначит спецпосла по вопросам БелАЭС в Беларуси

О назначении специального посла было заявлено в Литве во вторник 3 декабря на встрече министров иностранных дел, окружающей среды и энергетики. Как сообщил Sputnik Литва, на эту должность был назначен Дарюс Дегутис, бывший посол Литвы в Израиле.

"Официально Литва пока ничего не сообщала по этому вопросу. Беларусь выступает за компетентный диалог. Если литовской стороне требуется координатор в МИД для диалога, то мы только приветствуем. Если же это сделано для политизации процесса, то это контрпродуктивно", – заявил Мирончик. 

Официальный представитель МИД также назвал контрпродуктивными попытки поднимать вопрос о белорусской атомной станции вне тем энергетики, экологии и других связанных с АЭС Беларуси.

Ранее Литва несколько раз выражала обеспокоенность в связи с инцидентами на строящейся в Островце атомной станции. В июне 2011 года Вильнюс обратился с жалобой в комитет о несоблюдении Белорусью конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте при планировании строительства БелАЭС. Вильнюс также инициировал введение запрета на покупку странами Балтии и ЕС электроэнергии от БелАЭС.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом в 50 километрах от Вильнюса. Станция будет состоять из двух энергоблоков, суммарная мощность которых составит до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство иностранных дел приветствует подобную инициативу Литвы, если она направлена на конструктивный диалог.

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