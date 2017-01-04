МИНСК, 5 янв – Sputnik. Литовская сторона пока не информировала Министерство иностранных дел Беларуси о назначении "посла по вопросам БелАЭС", заявил журналистам в четверг официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.



© Sputnik / Виктор Толочко Литва назначит спецпосла по вопросам БелАЭС в Беларуси

О назначении специального посла было заявлено в Литве во вторник 3 декабря на встрече министров иностранных дел, окружающей среды и энергетики. Как сообщил Sputnik Литва , на эту должность был назначен Дарюс Дегутис, бывший посол Литвы в Израиле.

"Официально Литва пока ничего не сообщала по этому вопросу. Беларусь выступает за компетентный диалог. Если литовской стороне требуется координатор в МИД для диалога, то мы только приветствуем. Если же это сделано для политизации процесса, то это контрпродуктивно", – заявил Мирончик.

Официальный представитель МИД также назвал контрпродуктивными попытки поднимать вопрос о белорусской атомной станции вне тем энергетики, экологии и других связанных с АЭС Беларуси.

Ранее Литва несколько раз выражала обеспокоенность в связи с инцидентами на строящейся в Островце атомной станции. В июне 2011 года Вильнюс обратился с жалобой в комитет о несоблюдении Белорусью конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте при планировании строительства БелАЭС. Вильнюс также инициировал введение запрета на покупку странами Балтии и ЕС электроэнергии от БелАЭС.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом в 50 километрах от Вильнюса. Станция будет состоять из двух энергоблоков, суммарная мощность которых составит до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.