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Работу следователей на месте ДТП в Ушачском районе координирует начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин

05.01.2017 11:48 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 5 января. Следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 5 января около 6.00 на 29-м километре трассы Р46 Лепель — Полоцк — граница РФ, вблизи деревни Сорочино Ушачского района, с участием автомобиля "МАЗ" и маршрутного такси.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова, на месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа в составе следователей следственного управления и Ушачского РОСК с участием экспертов управления Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области. Работу следователей координирует начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин.

По предварительным данным, маршрутное такси Mercedes Sprinter двигалось в направлении Полоцк — Минск, навстречу ему двигался автомобиль "МАЗ", перевозивший бульдозер.

В результате произошедшего столкновения пострадали девять человек, которые ехали в маршрутном такси. Один мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. С телесными повреждениями различной степени тяжести восемь человек доставлены в местную больницу. Им оказывают оперативную медицинская помощь.

Следователи продолжают осмотр места происшествия, устанавливают точное количество граждан, которые находились в маршрутном такси. По предварительной информации, в салоне было 15 пассажиров и водитель. Последний госпитализирован в Ушачскую ЦРБ. Из салона маршрутного такси следователи изъяли видеорегистратор.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 января. Следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 5 января около 6.00 на 29-м километре трассы Р46 Лепель...

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