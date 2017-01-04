В Минске стартовал 13-й Рождественский хоккейный турнир любителей на приз президента Беларуси, сообщает телеканал «МИР 24».

«Нынешний турнир является самым масштабным по числу стран-участниц. Мы рады приветствовать игроков из 15 государств. К нам приехали победители и призеры чемпионатов мира, Олимпийских игр, хоккеисты, выступавшие в Национальной хоккейной лиге», - отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства и сам вышел на лед. Его команда - главный фаворит турнира. Ледовая дружина президента уже одержала первую победу. Со счетом 7:3 она обыграла сборную Объединенных Арабских Эмиратов. Свой весомый вклад в общий успех внес и глава государства - в активе Александра Лукашенко гол и три результативных передачи.

Рождественский турнир любителей хоккея продлится четыре дня. Финальная игра состоится 7 января.