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Хоккейные дружины из 15 стран бьются за приз президента Беларуси

05.01.2017 10:50 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске стартовал 13-й Рождественский хоккейный турнир любителей на приз президента Беларуси, сообщает телеканал «МИР 24».

«Нынешний турнир является самым масштабным по числу стран-участниц. Мы рады приветствовать игроков из 15 государств. К нам приехали победители и призеры чемпионатов мира, Олимпийских игр, хоккеисты, выступавшие в Национальной хоккейной лиге», - отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства и сам вышел на лед. Его команда - главный фаворит турнира. Ледовая дружина президента уже одержала первую победу. Со счетом 7:3 она обыграла сборную Объединенных Арабских Эмиратов. Свой весомый вклад в общий успех внес и глава государства - в активе Александра Лукашенко гол и три результативных передачи.

Рождественский турнир любителей хоккея продлится четыре дня. Финальная игра состоится 7 января.

 
Теги: Минск
 
 
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На соревнования в Минск приехали победители и призеры чемпионатов мира, Олимпиад и игроки НХЛ.

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