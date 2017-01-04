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Завершено следствие по делу об убийстве минчанки, труп которой в сентябре прошлого года был обнаружен в Вилейском водохранилище
05.01.2017 12:05 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 5 января. В управлении Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины, труп которой был обнаружен в акватории Вилейского водохранилища 30 сентября 2016 года, сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК по Минской области Татьяна Белоног.
По подозрению в совершении убийства жительницы Минска 1974 года рождения, считавшейся без вести пропавшей с мая 2013 года, был задержан ее бывший супруг, минчанин 1971 года рождения. При производстве допросов и иных следственных действий задержанный под тяжестью предъявленных ему доказательств, собранных следствием, сознался в совершении преступления.
Установлено, что решение мужчины об убийстве возникло у него спонтанно. В начале мая 2013 года потерпевшая пришла в арендуемый мужчиной гараж в Минске. В ходе ссоры, возникшей между бывшими супругами на почве личных неприязненных отношений, обвиняемый ударил женщину металлическим предметом по голове, а затем задушил веревкой. Чтобы скрыть следы преступления, он поместил тело в сумку и на автомобиле вывез в лесной массив в Червенский район. Спустя месяц перевез сумку с трупом на Вилейское водохранилище, где утопил.
Следствием завершена работа по сбору доказательств, подтверждающих факт совершения преступления и сокрытия следов. Проведен большой объем следственных действий, среди которых допросы, проверки показаний на месте, экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая, согласно которой обвиняемый в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по признаку состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК (убийство). Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Как сообщалось ранее, плавающий мешок напротив Чижовского залива заметили работники рыбоохраны, по служебным делам приехавшие на водохранилище. В мешке оказался труп женщины.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Завершено следствие по делу об убийстве минчанки, труп которой в сентябре прошлого года был обнаружен в Вилейском водохранилище
Минск, 5 января. В управлении Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины, труп которой был обнаружен в...
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