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Завершено следствие по делу об убийстве минчанки, труп которой в сентябре прошлого года был обнаружен в Вилейском водохранилище

05.01.2017 12:05 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 5 января. В управлении Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины, труп которой был обнаружен в акватории Вилейского водохранилища 30 сентября 2016 года, сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК по Минской области Татьяна Белоног.

По подозрению в совершении убийства жительницы Минска 1974 года рождения, считавшейся без вести пропавшей с мая 2013 года, был задержан ее бывший супруг, минчанин 1971 года рождения. При производстве допросов и иных следственных действий задержанный под тяжестью предъявленных ему доказательств, собранных следствием, сознался в совершении преступления.

Установлено, что решение мужчины об убийстве возникло у него спонтанно. В начале мая 2013 года потерпевшая пришла в арендуемый мужчиной гараж в Минске. В ходе ссоры, возникшей между бывшими супругами на почве личных неприязненных отношений, обвиняемый ударил женщину металлическим предметом по голове, а затем задушил веревкой. Чтобы скрыть следы преступления, он поместил тело в сумку и на автомобиле вывез в лесной массив в Червенский район. Спустя месяц перевез сумку с трупом на Вилейское водохранилище, где утопил.

Следствием завершена работа по сбору доказательств, подтверждающих факт совершения преступления и сокрытия следов. Проведен большой объем следственных действий, среди которых допросы, проверки показаний на месте, экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая, согласно которой обвиняемый в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по признаку состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК (убийство). Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Как сообщалось ранее, плавающий мешок напротив Чижовского залива заметили работники рыбоохраны, по служебным делам приехавшие на водохранилище. В мешке оказался труп женщины.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 января. В управлении Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины, труп которой был обнаружен в...

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