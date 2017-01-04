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Трагедия в Борисове: родные погибшей семьи требуют от Миноблгаза компенсацию в 50 тысяч рублей

05.01.2017 12:04 — Новости Общества | Tut.by  
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В суде начали рассматривать дело о прошлогодней трагедии в Борисове. Тогда в старенькой хрущевке в двух квартирах нашли тела сразу шестерых человек. Взрослые и двое детей отравились угарным газом. Обвиняемые по делу — двое слесарей Борисовгаза. Утром после ЧП соседи погибших утверждали: вызывали газовщиков, но нам сказали «все в порядке».

На скамье подсудимых — слесари аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения Борисовгаза Александр Чистяков и Алексей Лукаш. Они не заключены под стражу, но с прессой общаться отказываются. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 144 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Мужчинам грозит до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Потерпевшие по делу — родные погибших. Адвокат Дмитрий Устилко, представляющий на суде интересы родных семьи, в которой погибли четыре человека (родители и двое детей — TUT.BY), пояснил, что ответчиком по делу является и юридическое лицо — Миноблгаз. К нему которому родные предъявили иски о моральной компенсации — по 50 тысяч рублей каждому.

Как сообщали ранее представители Минэнерго, возможной причиной гибели людей в многоэтажном доме в Борисове стало отравление угарным газом из-за нарушения работы дымовых каналов и системы вентиляции, пишет БЕЛТА.

 
 
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В суде Борисовского района начали рассматривать дело о прошлогодней январской трагедии. Тогда в старенькой хрущевке нашли тела сразу шестерых человек. Взрослые и...

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