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Трагедия в Борисове: родные погибшей семьи требуют от Миноблгаза компенсацию в 50 тысяч рублей
05.01.2017 12:04 — Новости Общества | Tut.by
В суде начали рассматривать дело о
На скамье подсудимых — слесари аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения Борисовгаза Александр Чистяков и Алексей Лукаш. Они не заключены под стражу, но с прессой общаться отказываются. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 144 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Мужчинам грозит до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.
Потерпевшие по делу — родные погибших. Адвокат Дмитрий Устилко, представляющий на суде интересы родных семьи, в которой погибли четыре человека (родители и двое детей — TUT.BY), пояснил, что ответчиком по делу является и юридическое лицо — Миноблгаз. К нему которому родные предъявили иски о моральной компенсации — по 50 тысяч рублей каждому.
Как сообщали ранее представители Минэнерго, возможной причиной гибели людей в многоэтажном доме в Борисове стало отравление угарным газом из-за нарушения работы дымовых каналов и системы вентиляции, пишет
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