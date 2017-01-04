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Более 600 человек и почти 80 единиц техники работают на расчистке улиц Гродно от снега

05.01.2017 11:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Циклон Axel принес в Гродненскую область снегопады в ночь с 4 на 5 января. Высота снежного покрова в Гродно на утро 5 января составила около 7 см. Больше всего снега выпало в Новогрудке, где высота снежного покрова на утро 5 января составила 23 см. В Щучине этот показатель составил 17 см, а в Лиде — около 14. Синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры. Сейчас в Гродно около 10 градусов мороза, ночью столбик термометра может опустить до минус 15−20 градусов, сообщает БЕЛТА.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

«Из-за сильного ветра, метели есть снежные заносы, переметы. Однако в целом ситуация на дорогах города управляемая. На расчистке улиц работает 77 единиц техники и более 600 дворников», — рассказал генеральный директор Гродненского городского ЖКХ Андрей Хмель. Основные магистрали города обработаны специальными смесями, начата работа по вывозу снега.

«Более 20 единиц техники работают и на очистке дворовых территорий. Однако мы обращаемся к жителям города с просьбой по возможности самостоятельно убрать снег, например, вокруг своего автомобиля», — отметил Андрей Хмель.

Просят коммунальники водителей и пешеходов с пониманием отнестись к работе уборочной техники: не оставлять автомобили на ее пути, быть внимательными и осторожными.

Как отметили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома, серьезных проблем снегопад не вызвал, локальные затруднения в движении утром были связаны с незначительными ДТП. В областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что продолжения снегопадов в регионе не прогнозируется.

 
Теги: Гродно
 
 
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Циклон Axel принес в Гродненскую область снегопады в ночь с 4 на 5 января. Высота снежного покрова в Гродно на утро 5 января составила около 7 см. Больше всего снега...

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