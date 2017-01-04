— Неудивительно, что наиболее востребованным у горожан является социальное обслуживание на дому: в 2016-м такой помощью воспользовались более трех тысяч человек, — сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка. — Также центры оказывают пенсионерам платные разовые социально-бытовые услуги: покупку и доставку продуктов питания и промышленных товаров первой необходимости, лекарств, уборку жилого помещения.

Не менее актуальны сегодня и услуги сиделки, а для семей, воспитывающих детей, — няни. Для минчан с инвалидностью большим подспорьем стала служба социального такси. В прошлом году специальным автотранспортом выполнены 45 847 заявок.

Большое внимание в городе уделяется работе с активными пенсионерами. Так, с 2013 года действует Минский университет третьего возраста. В 2015-м его окончили более 900 человек. Всего же обучение здесь прошли около 2 000 жителей столицы.

Кружки и клубы на базе территориальных центров социального обслуживания населения посещают свыше 20 тысяч пожилых минчан. Спросом у пенсионеров пользуются занятия по компьютерной грамотности, оздоровительной гимнастике с элементами йоги, танцам и изучению английского языка. Минчане с удовольствием отправляются в Национальный художественный музей, музеи истории медицины Беларуси, истории города Минска, Центральный ботанический сад, совершают культпоходы в театры, а также выезжают на экскурсии по родному краю. Всего в столице для пожилых людей сего­дня реализуются 34 проекта.

— Каждый год социальная служба Минска старается пробовать новые формы работы, — подчеркнула Ирина Дудка. — Так, в 2016-м в Центральном районе заработал проект«Внучка на час», в Октябрьском — «Минутка для мамы». С сентября в Партизанском районе на базе Республиканского Дворца культуры имени Н.Ф. Шарко открыт Центр по оказанию социально-посреднических услуг приема-передачи сообщений от людей с нарушением слуха, проживающих в Минске. За помощью сюда уже обратились 364 человека. Заявки поступали в разные структуры: и«Мой Горад“ 115.бел, и вызов скорой медицинской помощи, милиции, врача, такси, специалистов жилищно-коммунального хозяйства, и запись на прием в лечебные, социальные учреждения города, паспортный стол.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вектор помощи На учете в столичных территориальных центрах социального обслуживания населения состоят более 189 тысяч пожилых граждан, из них 19 521 — одинокие минчане старше...

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