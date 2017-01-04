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Синоптики предупредили о понижении температуры по северо-западу Беларуси и Минской области до минус 28—32°С
05.01.2017 12:36 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 5 января. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на ближайшие несколько дней в связи с похолоданием.
Как сообщает Гидромет, в ночь на 6 января (пятница) во многих районах Витебской области, а в ночные часы 7 и 8 января (суббота и воскресенье) на большей части территории страны и Минской области воздух охладится до минус 25—27°С.
При этом 7 и 8 января по северо-западу страны и Минской области в отдельных районах ожидается понижение температуры до минус 28—32°С.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Синоптики предупредили о понижении температуры по северо-западу Беларуси и Минской области до минус 28—32°С
Минск, 5 января. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на ближайшие несколько дней в связи с похолоданием. Как сообщает Гидромет, в ночь на 6 января...
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