﻿ Из-за сильных морозов в пятницу синоптики объявили оранжевый уровень для Витебщины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Из-за сильных морозов в пятницу синоптики объявили оранжевый уровень для Витебщины

05.01.2017 12:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ночь на 6 января во многих районах Витебской области температура воздуха понизится до минус 25−26 градусов. В связи с этим синоптики объявили оранжевый уровень опасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В пятницу, 6 января, по стране ожидается переменная облачность. В отдельных районах, преимущественно по юго-восточной части страны, пройдет кратковременный снег, возможна слабая метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет северный 5−10 м/с, в юго-восточных районах — порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 19 до минус 24 градусов, по Витебской области прогнозируется 25−26 градусов ниже нуля, днем будет 16−22 градуса мороза. По юго-восточной части страны температура в течение суток составит минус 13−18 градусов.

В выходные ночью 7−8 января на большей части территории страны воздух охладится до 25−27 градусов мороза, по северо-западу при прояснениях — до минус 28−32 градусов.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на 6 января во многих районах Витебской области температура воздуха понизится до минус 25-26 градусов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Синоптики предупредили о понижении температуры по северо-западу Беларуси и Минской области до минус 28—32°С
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика