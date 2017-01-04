В ночь на 6 января во многих районах Витебской области температура воздуха понизится до минус 25−26 градусов. В связи с этим синоптики объявили оранжевый уровень опасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В пятницу, 6 января, по стране ожидается переменная облачность. В отдельных районах, преимущественно по юго-восточной части страны, пройдет кратковременный снег, возможна слабая метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет северный 5−10 м/с, в юго-восточных районах — порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 19 до минус 24 градусов, по Витебской области прогнозируется 25−26 градусов ниже нуля, днем будет 16−22 градуса мороза. По юго-восточной части страны температура в течение суток составит минус 13−18 градусов.

В выходные ночью 7−8 января на большей части территории страны воздух охладится до 25−27 градусов мороза, по северо-западу при прояснениях — до минус 28−32 градусов.