Завершено расследование уголовного дела об убийстве 38-летней минчанки, труп которой нашли осенью в Вилейском водохранилище. Женщину искали с весны 2013 года. По версии следствия, на почве личной неприязни с ней расправился бывший супруг. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.

Несколько лет тело находилось в воде, из-за чего потребовалось время, чтобы установить личность и обстоятельства смерти женщины.

Официально имя минчанки не называли. Но журналистам известно, что это 38-летняя Людмила Тиханкова. Она Минске пропала 38-летняя женщина">пропала без вести 6 мая 2013 года — вышла из дома по улице Захарова в столице и не вернулась. О ее поиске сообщили прессе только спустя месяц, и на тот момент никаких зацепок относительно местонахождения женщины не было.





Вскоре после обнаружения тела был задержан подозреваемый в убийстве — 45-летний бывший супруг минчанки.

«При производстве допросов и иных следственных действий задержанный под тяжестью предъявленных ему собранных следствием доказательств сознался в совершении преступления», — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следователи выяснили, что мужчина решил убить бывшую супругу спонтанно. В начале мая женщина пришла в арендуемый мужчиной гараж в Минске, где между бывшими супругами произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. В итоге мужчина ударил ее металлическим предметом по голове, а потом задушил веревкой.

Чтобы скрыть преступление, минчанин поместил тело бывшей супруги в сумку и вывез на машине в лес в Червенский район. А через месяц перевез сумку на Вилейское водохранилище, где утопил.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство). Санкция статьи — от 6 до 15 лет лишения свободы. Дело передано прокурору для направления в суд.