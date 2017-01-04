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«Аксель» из Минска в Москву: циклон с метелями накрыл столицы
05.01.2017 12:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Беларусь накрыло снегом. Метель и сильный порывистый ветер не отступают вторые сутки. В республике буйствует циклон «Аксель», объявлен оранжевый уровень опасности, передает корреспондент Денис Кошелев.
Непогода уже внесла коррективы в жизнь столичных жителей. Главная проблема, с которой они столкнулись, - транспортная. Автобусы и троллейбусы пришлось подождать, они сбились с расписания.
Удар непогоды приняли на себя коммунальные службы. Они работают в напряженном режиме, но, по словам специалистов, справляются. На расчистку минских улиц вывели весь автопарк техники. Всего в городе работают более 400 снегоуборочных машин.
Помогают и местные жители. Они вышли очищать придворовые территории и тротуары. Несмотря на сложные погодные условия, ситуация на дорогах некритичная. Нет ни заторов, ни большого количества ДТП. В ГАИ сообщили, что аварии, если и случаются, то мелкие. Тем не менее, в Госавтоинспекции попросили водителей быть предельно внимательными и осторожными в пути.
Аэропорт работает в штатном режиме, а электросети - с перебоями. Энергетики сообщили, что света нет в некоторых районах. Мокрый снег стал причиной обрыва линий передач.
Такая погода сохранится в Беларуси до конца дня. Ближе к вечеру циклон отправится в Россию. Синоптики не исключают, что «Аксель» доберется
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Коммунальные службы работают в напряженном режиме, на расчистку дворов от снега вышли и добровольцы.
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