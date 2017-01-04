Беларусь накрыло снегом. Метель и сильный порывистый ветер не отступают вторые сутки. В республике буйствует циклон «Аксель», объявлен оранжевый уровень опасности, передает корреспондент Денис Кошелев.

Непогода уже внесла коррективы в жизнь столичных жителей. Главная проблема, с которой они столкнулись, - транспортная. Автобусы и троллейбусы пришлось подождать, они сбились с расписания.

Удар непогоды приняли на себя коммунальные службы. Они работают в напряженном режиме, но, по словам специалистов, справляются. На расчистку минских улиц вывели весь автопарк техники. Всего в городе работают более 400 снегоуборочных машин.

«Этого количества достаточно. Мы пока сторонних людей не привлекаем. Это не чрезвычайная ситуация. Своими силами справляемся», - говорит замгендиректора предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома» Анатолий Жамоздик.

Помогают и местные жители. Они вышли очищать придворовые территории и тротуары. Несмотря на сложные погодные условия, ситуация на дорогах некритичная. Нет ни заторов, ни большого количества ДТП. В ГАИ сообщили, что аварии, если и случаются, то мелкие. Тем не менее, в Госавтоинспекции попросили водителей быть предельно внимательными и осторожными в пути.

«Важно техническое состояние авто. Он должен быть исправен, обратить внимание на систему отопления, на резину, нужна устойчивая к морозам омывательная жидкость. Стоит заранее планировать маршруты. Потому что любая спешка, лишние маневры на дороге приводят к негативным моментам», - предупредил начальник отдела организации дорожного движения УГАИ МВД Беларуси Михаил Банадык.

Аэропорт работает в штатном режиме, а электросети - с перебоями. Энергетики сообщили, что света нет в некоторых районах. Мокрый снег стал причиной обрыва линий передач.

Такая погода сохранится в Беларуси до конца дня. Ближе к вечеру циклон отправится в Россию. Синоптики не исключают, что «Аксель» доберется до Москвы . Уже в пятницу вечером в Подмосковье обещают минус 25 и снегопад .