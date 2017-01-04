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Старший бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси задержан по подозрению в хищении бюджетных средств
05.01.2017 13:00 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 5 января. Старший бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает
В посольстве Казахстана в Беларуси ситуацию пока не комментируют.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Старший бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси задержан по подозрению в хищении бюджетных средств
Минск, 5 января. Старший бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает сайт Национального бюро по...
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