Минск, 5 января. Старший бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает сайт Национального бюро по противодействию коррупции Казахстана.



"Установлено, что Сейдуалиев А. в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплаты генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО "Активбизнесплюс" похитил бюджетные денежные средства в сумме 207 тыс. долларов США", — говорится в сообщении.



Сотрудника дипмиссии также подозревают в хищении порядка 475 тыс. долларов, поступивших в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Беларуси.



Сообщается, что сейчас Сейдуалиев находится в изоляторе временного содержания в Астане, ведется досудебное расследование.

В посольстве Казахстана в Беларуси ситуацию пока не комментируют.



Здание посольства расположено в Минске на проспекте Победителей, рядом с торговым центром "Замок". Оно было сдано в эксплуатацию в 2015 году.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Старший бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси задержан по подозрению в хищении бюджетных средств Минск, 5 января. Старший бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает сайт Национального бюро по...

Алексей Александров, БелаПАН.