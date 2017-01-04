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Старший бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси задержан по подозрению в хищении бюджетных средств

05.01.2017 13:00 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 5 января. Старший бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает сайт Национального бюро по противодействию коррупции Казахстана.

"Установлено, что Сейдуалиев А. в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплаты генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО "Активбизнесплюс" похитил бюджетные денежные средства в сумме 207 тыс. долларов США", — говорится в сообщении.

Сотрудника дипмиссии также подозревают в хищении порядка 475 тыс. долларов, поступивших в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Беларуси.

Сообщается, что сейчас Сейдуалиев находится в изоляторе временного содержания в Астане, ведется досудебное расследование.

В посольстве Казахстана в Беларуси ситуацию пока не комментируют.

Здание посольства расположено в Минске на проспекте Победителей, рядом с торговым центром "Замок". Оно было сдано в эксплуатацию в 2015 году.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 января. Старший бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает сайт Национального бюро по...

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