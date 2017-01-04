На время сильных морозов областная организация Белорусского общества Красного Креста создаст в Гомеле пункты обогрева и приема пищи для людей без определенного места жительства.

Пункты будут располагаться в зданиях районных организаций Красного Креста по следующим адресам: улица Советская, 105 а (тел. 60−98−48), улица Матросова, 6 (тел. 41−04−15), улица Свердлова, 21 (тел. 21−19−08) и улица Тельмана, 39 (тел. 71−39−52).

Здесь 6 января с 10 до 14 часов будут дежурить сотрудники Красного Креста и волонтеры. Они организуют выдачу горячего питья (чая), еды (каши), а также мясных консервов.

Если очень низкая температура воздуха сохранится, граждане без определенного места жительства смогут получить такую же помощь и в последующие дни, сообщила заместитель областной организации БОКК Олеся Костюк.