Парень, в которого в минской многоэтажке на пр. Любимова 1 января дважды стрелял милиционер , заключен под стражу. По предварительным данным, в его крови во время случившегося было 2 промилле. В действиях 23-летнего сержанта разбирается его начальство и прокуратура. Оба, и хозяин квартиры, и милиционер, до сих пор находятся в больнице. TUT.BY восстановил события трагического утра.





Родственники Андрея, в которого стрелял милиционер: «Да, пили водку и шампанское, но все были на ногах»

— Нам всем очень тяжело… После того, как в мужа выстрелил милиционер, больше Андрея не видела. Он лежит в военном госпитале, его охраняет конвой, родных не пускают. Знаю, его состояние стабильно тяжелое, жизни и здоровью уже ничего не угрожает, — рассказывает 25-летняя Анастасия, жена минчанина, в которого в новогоднюю ночь стрелял милиционер.

Сейчас о трагедии в подъезде многоэтажки по проспекту Любимова ничего не напоминает: кровь на полу и двери отмыли, но соседи, проходя мимо квартиры на первом этаже, останавливаются, качают головой: «Что все-таки произошло между Андреем и милиционером?».

— Мы сами пытались выяснить, кто набрал 102, никто не признается, — рассказывают соседи с 3 этажа. — Лично мы никакого шума не слышали, легли спать в три, а около семи раздались два хлопка, женский крик, еще подумали: «Люди совсем обнаглели, стреляют петарды прямо в подъезде». А чуть позже, выйдя на улицу, увидели следователей.

Хроника событий 6.00 — в дверь молодой семьи, живущей на первом этаже, постучал сосед и попросил сделать музыку тише. 6.45 — в квартиру позвонил милиционер, на лестничную площадку вышел хозяин. 6.47 — раздались выстрелы. 6.52 — вызвали скорую.

Новый год вместе с Андреем и Настей встречали еще три пары. Молодые люди в два часа ночи ходили запускать небесные фонарики, гуляли в парке Павлова и в 4.30 вернулись домой.

— Да, мы пили шампанское и водку, но все были на ногах. Понимали, что делали. Теперь некоторые пытаются вывернуть, что мы были сильно пьяные, это неправда. Нас бы тогда не пустили на елку, мы же спокойно прошли, хотя прямо перед нами милиционеры из оцепления развернули компанию , — вспоминает Юлия, подруга семьи. — Когда в 6.45 утра в дверь позвонили, вышел один Андрей. Не было слышно ни шума, ни крика, он пробыл наедине с милиционером всего 2 минуты, а потом раздались выстрелы. Первой выбежала сестра Насти. Когда она открыла дверь, я увидела, как падает Андрей. Сразу подумала, что его бьют, а потом заметила молодого и невысокого милиционера с направленным в нашу сторону оружием. Как я испугалась! Андрей лежал весь в крови у входа в тамбур, мы стали кричать: «Скорую, скорую!». Потом появились еще два милиционера, приехала скорая, медики разрезали ему рубашку. На спине у него была рана от пули рядом с позвоночником, вторая пуля попала в ногу.



Андрей с женой Анастасией. Фото со страницы героя публикации «Вконтакте»

— Мой муж не алкоголик и не драчун! У него высшее образование, есть машина, права и никогда не было проблем с ГАИ, — уточняет Анастасия. — Год назад мы переехали в квартиру по проспекту Любимова, полностью сделали ремонт, а в сентябре сыграли свадьбу. Андрей очень спокойный и уравновешенный человек, не верю, что он набросился на милиционера.

— Мы живем с Андреем через стенку, в новогоднюю ночь из их квартиры громкой музыки не слышали, наш годовалый ребенок спокойно уснул, — рассказывает Юрий, сосед пострадавшего минчанина. — Знаю Андрея с детства, это адекватный, нормальный парень. Сейчас говорят, что у милиционера сотрясение мозга. Сразу после выстрелов он стоял под окном, курил, давал показания, выглядел совершенно нормально, не было никаких признаков драки и скорая забирала только Андрея.

Хозяину квартиры грозит до 5 лет лишения свободы





Сейчас 23-летний сержант милиции и 28-летний пострадавший находятся в военном госпитале. Однако врачи отказываются говорить, как они себя чувствуют:

— Без комментариев.

Сам милиционер с TUT.BY общаться отказался.

— У сотрудника милиции врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей теменной области, кровоподтек шеи и ушиб грудной клетки. Сержант характеризуется с положительной стороны. Выдержан, спокоен, уравновешен, конфликтных ситуаций старается избегать, — говорится в официальном заявлении ГУВД Мингорисполкома .

В правоохранительных органах не уточняют: отстранен сержант на время расследований от службы или нет? какая необходимость была стрелять дважды?

— Следствие по секундам восстанавливает картину произошедшего, пока рано делать какие-то выводы, — комментирует Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета. — Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок». В отношении подозреваемого была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, поэтому он находится под охраной в военном госпитале. В момент происшествия минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным в его крови находилось около 2 промилле, но точную цифру установят эксперты.

Если вина Андрея будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. А пока милиция и прокуратура проверяют: насколько правомерно 23-летний сержант применил оружие.

«Если сравнивать с тем, что было в 90-е годы, сейчас милиционеры стреляют редко»

В законе «О милиции» (статья 29) четко прописаны ситуации, когда сотрудник органов внутренних дел имеет право стрелять:

если человек совершает нападение на сотрудника органов внутренних дел и при этом подвергает опасности его жизнь или здоровье;

если кто-то пытается завладеть оружием милиционера;

если преступник удерживает заложников;

если человек совершает побег из-под стражи, конвоя; а также не подчиняется законному требованию сотрудника органов внутренних дел немедленно сдать (положить) оружие, взрывчатое вещество, взрывное устройство или другие предметы, применение которых может угрожать жизни или здоровью сотрудника органов внутренних дел или иных граждан.

— Ни в одной инструкции не прописано, по каким частям тела должен стрелять милиционер, все зависит от конкретной ситуации. Однако во время инструктажа говорят, что стрелять лучше по конечностям: рукам и ногам, — рассказывает TUT.BY бывший следователь. — Это же касается и предупредительного выстрела, если ситуация не терпит отлагательства, то могут стрелять сразу. Во внутренней инструкции милиционеров лишь указано, что предупредительный выстрел должен быть в случае, если это возможно. Если сравнивать с тем, что было в 90-е годы, сейчас милиционеры применяют оружие редко. А тогда были истории, что стражи порядка оказывались на скамье подсудимых: в 15−20% они применяли оружие неправомерно и их судили за причинение легких или тяжких телесных повреждений. К примеру, стреляли в человека неправильно оценив ситуацию, у подозреваемого не было ни ножа, ни оружия, а милиционер посчитал, что тот ему угрожает и выстрелил.

Если проверка покажет, что милиционер, стрелявший в новогоднюю ночь был не прав, его могут привлечь по ст. 147 УК «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения», санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.