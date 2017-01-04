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На пятницу в Беларуси объявлено штормовое предупреждение, морозы спадут лишь на следующей неделе
05.01.2017 13:14 — Новости Общества | Tut.by
На данный момент
Циклон прошел над страной с порывами ветра до 12−15 метров в секунду. В Гродненской и Минской области — снежный покров достигает 19−23 сантиметров.
Теперь циклон смещается в сторону Брянской области России. В ближайшие сутки температура воздуха понизится, сохранится порывистый ветер. С пятницы в Беларусь ожидает
Самый сильный мороз наступит в ночь с 6 на 7 января. Температура ночью -15, -22°С, при прояснениях -23, -27°С; днем -11, -18°С, по востоку до -20°С. Погода будет преимущественно без осадков, но будет дуть северный умеренный ветер, что усилит ощущение мороза, прогнозирует Дмитрий Рябов.
В целом январские морозы будут на 4−12 градусов ниже климатической нормы и ожидается неустойчивая погода весь месяц — с резкими перепадами температуры.
С начала следующей недели мороз начнет спадать. В среду уже ожидается от -7°С до -14°С ночью и от -5°С до -12°С днем.
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На данный момент циклон Axel проходит по Гомельской области и перемещается в Россию в Брянскую область
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