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БЖД: на расчистке путей от снега трудятся более 1,6 тыс человек
05.01.2017 13:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Все магистрали Белорусской железной дороги работают в штатном режиме, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе БЖД.
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Белорусская железная дорога оперативно реагирует на изменения погодных условий и своевременно очищает железнодорожный путь и стрелочные переводы от снега, что позволяет обеспечить бесперебойную работу транспорта и безопасность движения поездов", — рассказали в БЖД.
Там отметили, что располагают необходимым количеством необходимой техники — в хозяйстве БЖД 24 снегоуборочные машины и 39 снегоочистителей.
На очистку стрелочных переводов и железнодорожных переездов от снега было выведено 1627 человек. Кроме того, организована посыпка пассажирских платформ и прилегающих территорий соляно-песчаной смесью Задержек в движении поездов из-за снега, по информации БЖД, не было.
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Железнодорожники располагают необходимым количеством снегоуборочной техники, циклон Axel не повлиял на движение поездов, отметили в БЖД.
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