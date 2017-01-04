МИНСК, 5 янв — Sputnik. Все магистрали Белорусской железной дороги работают в штатном режиме, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе БЖД.



© Sputnik / Виктор Толочко ГУВД: в Минске чистят снег более 400 единиц техники

В Беларуси резко похолодало после пришествия циклона Axel , который принес в страну снегопады и сильные морозы. По информации синоптиков, морозы могут еще усилиться .

"Белорусская железная дорога оперативно реагирует на изменения погодных условий и своевременно очищает железнодорожный путь и стрелочные переводы от снега, что позволяет обеспечить бесперебойную работу транспорта и безопасность движения поездов", — рассказали в БЖД.

Там отметили, что располагают необходимым количеством необходимой техники — в хозяйстве БЖД 24 снегоуборочные машины и 39 снегоочистителей.

На очистку стрелочных переводов и железнодорожных переездов от снега было выведено 1627 человек. Кроме того, организована посыпка пассажирских платформ и прилегающих территорий соляно-песчаной смесью Задержек в движении поездов из-за снега, по информации БЖД, не было.