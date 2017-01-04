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В отдельных районах Минской и Гродненской областей высота снежного покрова превысила 20 см
05.01.2017 11:32 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 5 января. По последним данным, высота снежного покрова по стране составляет от 5 до 17 см, в отдельных районах Минской и Гродненской областей — превысила 20 см. Так, максимальная высота снега в Новогрудке составляет 23 см, сообщает Гидромет.
По информации синоптиков, в истекшие сутки наблюдались сложные погодные условия. Повсеместно прошел снег, мокрый снег, в отдельных районах страны, а днем на большей части Витебской области — сильный снег. В Полоцке, к примеру, за день выпало 11 мм снега — треть месячной нормы.
Днем 4 января преимущественно по югу страны, а прошедшей ночью и в северо-западных районах страны усиливался ветер порывами до 12—19 м/с. Максимальная величина (19 м/с) зафиксирована ночью в Волковыске (Гродненская область). Температура вчера днем была от минус 4 до плюс 2°С, ночью находилась в пределах от минус 18°С по северу до минус 1°С по юго-востоку страны.
В связи с понижением температуры воздуха на реках страны возобновились процессы образования льда. В настоящее время ледяные образования в виде снежуры, заберегов и шугохода наблюдаются на всем протяжении Немана, Вилии, Припяти, большем протяжении Западной Двины, отдельных участках Днепра и Березины. Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Западной Двине у города Сураж, на Днепре на участке Могилев — Лоев, на Березине на участке Бобруйск — Светлогорск, а также на всем протяжении Сожа. На водоемах отмечается ледостав толщиной от 8 до 14 см, однако выходить на лед опасно, предупреждают специалисты, так как местами в ледяном покрове отмечаются полыньи и на отдельных участках лед все еще тонкий.
На реках происходят колебания уровней воды с интенсивностью в основном до 25 см за сутки. В результате зажора льда на Западной Двине у деревни Улла суточная интенсивность роста уровня воды составила 61 см.
В ближайшие сутки в связи с резким похолоданием на реках будет происходить дальнейшее ледообразование.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Минск, 5 января. По последним данным, высота снежного покрова по стране составляет от 5 до 17 см, в отдельных районах Минской и Гродненской областей — превысила 20 см....
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