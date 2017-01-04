﻿﻿ В отдельных районах Минской и Гродненской областей высота снежного покрова превысила 20 см. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В отдельных районах Минской и Гродненской областей высота снежного покрова превысила 20 см

05.01.2017 11:32 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 5 января. По последним данным, высота снежного покрова по стране составляет от 5 до 17 см, в отдельных районах Минской и Гродненской областей — превысила 20 см. Так, максимальная высота снега в Новогрудке составляет 23 см, сообщает Гидромет.

По информации синоптиков, в истекшие сутки наблюдались сложные погодные условия. Повсеместно прошел снег, мокрый снег, в отдельных районах страны, а днем на большей части Витебской области — сильный снег. В Полоцке, к примеру, за день выпало 11 мм снега — треть месячной нормы.

Днем 4 января преимущественно по югу страны, а прошедшей ночью и в северо-западных районах страны усиливался ветер порывами до 12—19 м/с. Максимальная величина (19 м/с) зафиксирована ночью в Волковыске (Гродненская область). Температура вчера днем была от минус 4 до плюс 2°С, ночью находилась в пределах от минус 18°С по северу до минус 1°С по юго-востоку страны.

В связи с понижением температуры воздуха на реках страны возобновились процессы образования льда. В настоящее время ледяные образования в виде снежуры, заберегов и шугохода наблюдаются на всем протяжении Немана, Вилии, Припяти, большем протяжении Западной Двины, отдельных участках Днепра и Березины. Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Западной Двине у города Сураж, на Днепре на участке Могилев — Лоев, на Березине на участке Бобруйск — Светлогорск, а также на всем протяжении Сожа. На водоемах отмечается ледостав толщиной от 8 до 14 см, однако выходить на лед опасно, предупреждают специалисты, так как местами в ледяном покрове отмечаются полыньи и на отдельных участках лед все еще тонкий.

На реках происходят колебания уровней воды с интенсивностью в основном до 25 см за сутки. В результате зажора льда на Западной Двине у деревни Улла суточная интенсивность роста уровня воды составила 61 см.

В ближайшие сутки в связи с резким похолоданием на реках будет происходить дальнейшее ледообразование.
Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 5 января. По последним данным, высота снежного покрова по стране составляет от 5 до 17 см, в отдельных районах Минской и Гродненской областей — превысила 20 см....

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебской области маршутка с пассажирами столкнулась с негабаритным грузом, один человек погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика