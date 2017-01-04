﻿ Беларусбанк: платежи через АИС "Расчет" 7 января будут недоступны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусбанк: платежи через АИС "Расчет" 7 января будут недоступны

05.01.2017 14:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Беларусбанк уведомил своих клиентов и плательщиков о том, что 7 января будет приостановлен прием платежей посредством системы АИС "Расчет".

Платежи невозможно будет совершить с 0:00 до 20:00 7 января как в кассах банка, так и через каналы дистанционного банковского обслуживания (инфокиоски, интернет-банкинг и мобильный банкинг).

Временное приостановление проведения платежей в банке объяснили проведением профилактических работ. Там также принесли извинения плательщикам за временные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В день православного Рождества клиенты не смогут совершить такие платежи как в кассах банка, так и через интернет- и мобильный банкинг.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
БЖД: на расчистке путей от снега трудятся более 1,6 тыс человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика