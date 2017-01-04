МИНСК, 5 янв – Sputnik. Беларусбанк уведомил своих клиентов и плательщиков о том, что 7 января будет приостановлен прием платежей посредством системы АИС "Расчет".

Платежи невозможно будет совершить с 0:00 до 20:00 7 января как в кассах банка, так и через каналы дистанционного банковского обслуживания (инфокиоски, интернет-банкинг и мобильный банкинг).

Временное приостановление проведения платежей в банке объяснили проведением профилактических работ. Там также принесли извинения плательщикам за временные неудобства.