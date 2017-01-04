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Пострадавшие в ДТП в Ушачском районе — жители Полоцка, Новополоцка и Борисова

05.01.2017 14:53 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 5 января. Следователями установлены пострадавшие в ДТП сегодня утром в Ушачском районе.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова, травмы получили житель Борисова 1970 года рождения, жительница Полоцка 1971 года рождения, жители Новополоцка — женщины 1970, 1974, 1990 годов рождения, мужчина 1992 года рождения, отец и сын 1972 и 1994 годов рождения. Жительницу Новополоцка 1953 года рождения сын самостоятельно привез в больницу. Таким образом, сейчас госпитализированы девять человек, все они в Ушачской центральной районной больнице.

Погиб в ДТП житель Новополоцка 1988 года рождения.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 января около 6 часов на 29-м километре трассы Р46 Лепель — Полоцк — граница РФ, вблизи деревни Сорочино Ушачского района. Маршрутное такси с 15 пассажирами, двигаясь в сторону Минска, как сообщалось ранее, задело по касательной платформу тягача, на котором находился бульдозер. В результате ножом бульдозера, выступавшим за габариты платформы, была срезана часть микроавтобуса "Мерседес". "МАЗ" ехал в сторону Полоцка.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, установлено, что водитель "МАЗа" осуществлял транспортировку негабаритного груза без специального разрешения и в темное время суток, что категорически запрещено.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 января. Следователями установлены пострадавшие в ДТП сегодня утром в Ушачском районе. Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления...

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