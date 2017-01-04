В этом году погоду будут прогнозировать для райцентров (а не областей, как раньше), а о снегопадах, циклонах и штормах собираются сообщать за несколько суток, рассказал Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В целом 2016 год был теплым, но не побил рекорд 2015 года , рассказал начальник службы научно-методического обеспечения гидрометеорологического и радиационно-экологического мониторинга фондов и данных Виктор Мельник.

— У нас была исключительно теплая зима: теплый декабрь, январь и февраль на 7 °C выше нормы. После 1945 года зима 2016 года занимает 5-е место. Лето было не жаркое и не сухое, что дало передышку нашему сельскому хозяйству после прошлогоднего засушливого лета. Благодаря выпавшим осадкам увеличилась водность рек. В октябре выпало 2,5 месячной нормы осадков. Температура в ноябре была ниже нормы.

Также в 2016 году не было смоговых ситуаций, рассказала начальник информационно-аналитического отдела мониторинга атмосферного воздуха Богдана Козерук.

— С октября по декабрь были исключительно благоприятные условия для очищения атмосферы. А вот в конце марта традиционно было повышенное содержание тяжелых частиц в воздухе с превышением нормативов. Также повышенное содержание загрязненных веществ отметили в конце июня из-за жары.

Проблемными районами, где уровень загрязнения в отдельные периоды превышал норму, специалист назвала Гомель (улица Барыкина), Новополоцк (улица Молодежная, 49, где расположена автоматическая станция), Могилев (центральная часть города и юго-западный район по улице Челюскинцев) и Минск (улицы Радиальная и Тимирязева).

— В целом качество воздуха соответствовало нормативам, но летом повышался уровень формальдегида в воздухе. В Новый год состояние атмосферы соответствовало нормативам качества. Усилился ветер, выпали осадки. Могу заверить, что фейерверки не повлияли на состояние воздуха. Содержание пыли 31-го декабря было даже выше, чем 1-го января. Сейчас качество воздуха в стране хорошее, и в морозы ситуация не изменится. Рождество будет чистым, — заверила Богдана Козерук.

Метеорологи в 2016 году выделили три пика стихий — циклоны «Даниэлла» и « Эмма », что прошли по стране 12 и 16 января, а также ураганный ветер 13 июля, который повредил множество частных домов и вырвал с корнем деревья.

Радиационно-экологический мониторинг на территории Беларуси за 30 лет показал, что период аварийного облучения закончился. Теперь ситуация перешла в новую стадию, когда действовать надо в ситуации существующего облучения. Гидрометцентр регулярно контролирует радиоактивное облучение, в том числе вокруг строящейся БелАЭС.

— Мы проверяем состояние грунта, метеорологические условия, уровень радиации, чтобы мы могли сравнивать условия до запуска атомной станции и после, — пояснила начальник Гидрометцентра Мария Герменчук.

Она также рассказала, что технические усовершенствования позволят в 2017 году делать новый вид прогноза — для отдельных райцентров, а не областей, как раньше. Кроме того, о штормовых предупреждениях, ураганах будут сообщать за несколько суток, чтобы сельское хозяйство, дорожники и ЖКХ успевали лучше подготовиться к катаклизмам.