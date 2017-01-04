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Прокуратура Минска санкционировала заключение под стражу минчанина, обвиняемого в нападении на милиционера утром 1 января
05.01.2017 15:16 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 5 января. Прокуратура Минска вечером 4 января санкционировала заключение под стражу 28-летнего минчанина, обвиняемого в нападении на сотрудника милиции утром 1 января в подъезде дома на проспекте Любимова в столице. Об этом БелаПАН сообщила старший помощник прокурора города Наталья Косач.
Молодой человек находится в тяжелом состоянии в военном госпитале. Его охраняют.
Напомним, 1 января в 6.40 по спецлинии 102 позвонили и сообщили, что в одной из квартир жилого дома по проспекту Любимова в Московском районе шумят, мешают отдыхать. По этому адресу был направлен сотрудник оперативно-дежурной службы городского отдела милиции № 2, сержант.
По информации ГУВД Мингорисполкома, прибыв на место, сотрудник милиции услышал громкий шум. На звонок дверь открыл мужчина. Милиционер представился, объяснил причину визита, попросил перестать мешать соседям. В ответ гражданин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, внезапно нанес удар сотруднику милиции в область груди, после чего серию ударов в область головы, а затем попытался завладеть табельным оружием.
Сотрудник милиции предупредил мужчину о применении табельного оружия, если тот не прекратит противоправные действия. Правонарушитель схватился за запястье милиционера и попытался вырвать пистолет. В итоге сержант в борьбе произвел предупредительный выстрел в сторону, а затем два выстрела, стараясь причинить нападающему наименьший урон. После этого правонарушитель был задержан и доставлен в учреждение здравоохранения на излечение. Сотрудник милиции госпитализирован с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.
По данному факту возбуждено дело по статье 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему правопорядок). Его расследует УСК по Минску.
Как сообщила 1 января БелаПАН мать раненого 28-летнего Андрея, она не верит, что сын спровоцировал инцидент. Он один открывал дверь, а за ней было несколько сотрудников милиции, "два точно". "Это могут подтвердить свидетели", — заявила Галина.
По ее словам, на место происшествия приезжали сотрудники милиции, Следственного комитета, извлекли две пули, одну — из линолеума в тамбуре подъезда.
3 января была информация, что молодой человек ранен в ногу и в бок, возможно, повреждено легкое, он потерял много крови, находится в стабильно тяжелом состоянии в военном госпитале. Родственников к нему не пускают.
Как сообщил БелаПАН начальник отдела информации и связей с общественностью СК Беларуси Сергей Кабакович, предварительно установлено, что в крови молодого человека на момент инцидента было около 2 промилле алкоголя. Точное количество будет установлено экспертизами.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Прокуратура Минска санкционировала заключение под стражу минчанина, обвиняемого в нападении на милиционера утром 1 января
Минск, 5 января. Прокуратура Минска вечером 4 января санкционировала заключение под стражу 28-летнего минчанина, обвиняемого в нападении на сотрудника милиции утром...
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