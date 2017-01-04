﻿ Транспорт Минска столкнулся с трудностями из-за циклона Axel. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Транспорт Минска столкнулся с трудностями из-за циклона Axel

05.01.2017 15:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Похолодание и снегопады привели к некоторым трудностям в работе общественного транспорта Минска, сообщили Sputnik в КТУП "Минсктранс".

Транспорт Минска столкнулся с трудностями из-за циклона Axel
© Sputnik / Виктор Толочко
ГУВД: в Минске чистят снег более 400 единиц техники

Циклон Аксель (Axel) принес в республику снегопады и резкое похолодание. Изменение погодных условий сказалось и на графике движения общественного транспорта в столице.

Так, из-за технически неисправных личных автомобилей минчан сразу в нескольких районах Минска останавливались троллейбусы – в том числе №22, 4, 7, 9, 13, 14 и других. Движение некоторых удалось восстановить, другие троллейбусы и автобусы направляют в объезд проблемных участков дорог.

По последним данным, более 400 единиц техники чистят снег в Минске. К уборке снега привлечены активисты БРСМ, студенты и сотрудники организаций. Активнее обычного вынуждены работать и эвакуаторы – не все машины справляются с таким падением температур.

Синоптики прогнозируют похолодание вплоть до начала следующей недели. Уже в субботу, по прогнозам Гидромета, столбики термометров могут опускаться ниже –32°С.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На нескольких участках в столице произошли остановки движения транспорта по регулярным маршрутам, а уборкой дорог занимается почти 400 единиц техники.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Прокуратура Минска санкционировала заключение под стражу минчанина, обвиняемого в нападении на милиционера утром 1 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика