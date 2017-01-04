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Столичная милиция задержала минчанку с наркотиками в костыле
05.01.2017 15:58 — Новости Общества | Tut.by
Столичные правоохранители задержали 32-летнюю минчанку, которая хранила особо опасный психотроп в своем костыле. Об этом
Сообщается, что неоднократно судимая за незаконный оборот наркотиков минчанка сделала тайник в костыле, с которым она передвигалась в связи с травмой бедра. Во время обыска в тайнике правоохранители обнаружили полиэтиленовый пакетик с порошком белого цвета — особо опасным психотропом альфа-PVP.
В отношении минчанки возбудили уголовное дело по ч.1. ст. 328 УК РБ (Хранение наркотиков без цели сбыта). Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители проверяют причастность задержанной к сбыту психотропов в Минске.
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Для этого в костыле был сделан специальный тайник.
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