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Минчанка хранила наркотики в своем костыле

05.01.2017 16:07 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 5 января. Сотрудники наркоконтроля Центрального РУВД Минска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Каховской по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 32-летнюю ранее неоднократно судимую за незаконный оборот наркотиков минчанку.
Как сообщили в райуправлении милиции, в ходе проведения личного обыска задержанной в принадлежащем ей костыле, который она использовала для ходьбы в связи с имеющимся повреждением бедра, был обнаружен тайник. В нем находился полиэтиленовый пакетик с порошком белого цвета. Он, согласно заключению эксперта, является особо опасным психотропным веществом альфа-PVP.

По данному факту в отношении задержанной Центральным РОСК возбуждено дело по ч. 1. ст. 328 УК, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В настоящее время проверяется причастность задержанной к сбыту психотропов на территории Центрального района столицы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 января. Сотрудники наркоконтроля Центрального РУВД Минска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Каховской по подозрению в...

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