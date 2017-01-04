Информация об общественных обсуждениях

Сроки проведения общественных обсуждений и представлений замечаний c 04.01.2017 по 03.02.2017гг.

С документацией по ОВОС можно ознакомиться на сайте: http://brestrik.gov.by/struct-blok/obshchestvennoe-mnenie/ либо ООО “РестЭлитЦентр” 224016 г. Брест, ул. Куйбышева, 13 конт. лицо — Бурак Дмитрий Анатольевич, тел. 029 791 0012

Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить: Институт «Брестстройпроект» 224005 г. Брест, ул. Пушкинская 19, Луковец В.В. (80162) 20-92-87 pii _ bss @ brest . by ; burak-brest@mail.ru

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно направить в Брестский районный исполнительный комитет (224030, г. Брест, ул. В. Хоружей, 2; тел.: (+375 162) 21 14 11 в срок до 20.01.2017г.

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить: ООО “РестЭлитЦентр” 224016 г. Брест, ул. Куйбышева, 13 либо по адресу burak-brest@mail.ru в срок до 20.01.2017г.

Информация о планируемой деятельности

Заказчик планируемой деятельности ООО “РестЭлитЦентр”, г. Брест, ул. Куйбышева, 13 Цели планируемой деятельности Реконструкция базы отдыха, расположенной в районе д. Костычи, Брестского района Обоснование планируемой деятельности Отчет об ОВОС Описание планируемой деятельности Реконструкция трех зданий, ранее принадлежавших различным собственникам, и находящихся в непригодном для эксплуатации состоянии под базу отдыха Место осуществления планируемой деятельности Территория базы отдыха, расположенной в районе д. Костычи, Брестского района Сроки осуществления планируемой деятельности 2016-2017 гг. Орган, принимающий решение о разрешении строительства Брестский районный исполнительный комитет (224030, г. Брест, ул. В. Хоружей, 2; тел.: (+375 162) 21 14 11