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Уведомление об общественных обсуждениях по объекту «Реконструкция базы отдыха, расположенной в районе д. Костычи, Брестского района»
05.01.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом
Информация об общественных обсуждениях
Сроки проведения общественных обсуждений и представлений замечаний c 04.01.2017 по 03.02.2017гг.
С документацией по ОВОС можно ознакомиться на сайте: http://brestrik.gov.by/struct-blok/obshchestvennoe-mnenie/ либо ООО “РестЭлитЦентр” 224016 г. Брест, ул. Куйбышева, 13 конт. лицо — Бурак Дмитрий Анатольевич, тел. 029 791 0012
Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить: Институт «Брестстройпроект» 224005 г. Брест, ул. Пушкинская 19, Луковец В.В. (80162) 20-92-87 pii_bss@brest.by; burak-brest@mail.ru
Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно направить в Брестский районный исполнительный комитет (224030, г. Брест, ул. В. Хоружей, 2; тел.: (+375 162) 21 14 11 в срок до 20.01.2017г.
Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить: ООО “РестЭлитЦентр” 224016 г. Брест, ул. Куйбышева, 13 либо по адресу burak-brest@mail.ru в срок до 20.01.2017г.
Информация о планируемой деятельности
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Уведомление об общественных обсуждениях по объекту «Реконструкция базы отдыха, расположенной в районе д. Костычи, Брестского района»
Информация об общественных обсуждениях Сроки проведения общественных обсуждений и представлений замечаний c 04.01.2017 по 03.02.2017гг. С документацией по ОВОС можно...
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