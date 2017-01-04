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Уведомление об общественных обсуждениях по объекту «Реконструкция базы отдыха, расположенной в районе д. Костычи, Брестского района»

05.01.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом  
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Информация об общественных обсуждениях

Сроки проведения общественных обсуждений и представлений замечаний    c 04.01.2017 по 03.02.2017гг.

С документацией по ОВОС можно ознакомиться на сайте: http://brestrik.gov.by/struct-blok/obshchestvennoe-mnenie/ либо ООО “РестЭлитЦентр” 224016 г. Брест, ул. Куйбышева, 13 конт. лицо — Бурак Дмитрий Анатольевич, тел. 029 791 0012

Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить: Институт «Брестстройпроект»  224005   г. Брест,  ул. Пушкинская 19,  Луковец В.В. (80162) 20-92-87 pii_bss@brest.by; burak-brest@mail.ru

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно направить в Брестский районный исполнительный комитет (224030, г. Брест, ул. В. Хоружей, 2; тел.: (+375 162) 21 14 11 в срок  до 20.01.2017г.

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить: ООО “РестЭлитЦентр” 224016 г. Брест, ул. Куйбышева, 13 либо по адресу burak-brest@mail.ru    в срок  до 20.01.2017г.

Информация о планируемой деятельности

Заказчик планируемой деятельности ООО “РестЭлитЦентр”, г. Брест, ул. Куйбышева, 13
Цели планируемой деятельности Реконструкция базы отдыха, расположенной в районе д. Костычи, Брестского района
Обоснование планируемой деятельности Отчет об ОВОС
Описание планируемой деятельности Реконструкция трех зданий, ранее принадлежавших различным собственникам, и находящихся в непригодном для эксплуатации состоянии под базу отдыха
Место осуществления планируемой деятельности Территория  базы отдыха, расположенной в районе д. Костычи, Брестского района
Сроки осуществления планируемой  деятельности 2016-2017 гг.
Орган, принимающий решение о

 разрешении строительства

 Брестский районный     исполнительный комитет (224030, г. Брест, ул. В. Хоружей, 2; тел.: (+375 162) 21 14 11

 

 
Теги: Брест
 
 
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Информация об общественных обсуждениях Сроки проведения общественных обсуждений и представлений замечаний    c 04.01.2017 по 03.02.2017гг. С документацией по ОВОС можно...

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