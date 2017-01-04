Действия «черных риелторов» подобны действиям немецко-фашистских оккупантов на территории Могилевской области. Об этом заявил представитель гособвинения Юрий Шерснев 5 января в Могилевском областном суде, где слушается резонансное уголовное дело.



Фото троих из четырех обвиняемых.

Обвиняемые: супруги Игорь и Татьяна Гершанковы, Семен Бережной, Борис Колесников. По версии следствия, обвиняемые с 2009 по 2015 год находили в Могилеве людей — одиноких или пьющих, уговаривали продать квартиру и переселиться в более дешевое жилье. После оформления сделки жертв убивали и хоронили на сельских кладбищах. Им предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: убийство при отягчающих обстоятельствах, приготовление к убийству, похищение человека, приготовление к похищению человека, разбой, вымогательство, мошенничество, незаконный оборот психотропных веществ, уничтожение документов. Только по первой статье предусмотрено наказание вплоть до 25 лет лишения свободы (для женщины) или расстрела (для мужчин).

Сегодня на суде продолжился допрос обвиняемых. На вопросы прокурора отвечал в основном главный фигурант дела — Игорь Гершанков. Вопросы касались убийства могилевчанина, который до января 2015 года проживал в доме № 4 на Днепровском бульваре в Могилеве. Его труп был обнаружен на кладбище у деревни Кадино Могилевского района.

Как и на предыдущих заседаниях, Гершанков полностью отрицал свою вину в инкриминируемом убийстве. По словам обвиняемого, он был должен Бережному деньги и именно тот принуждал его к сокрытию своих преступлений. Гершанков также заявил, что боялся за семью, которой Бережной или его окружение могли «сделать плохо». При этом Гершанкову неизвестно о фактах каких-либо угроз в адрес его семьи. Татьяна Гершанкова также заявила, что ничего не знает о требованиях денег с угрозами.

На вопрос прокурора, почему показания Гершанкова, данные во время досудебного следствия, отличаются от тех, что даны в суде, обвиняемый ответил: прежние показания были даны без какого-либо давления, но в них есть искажения. Это, в частности, касается участия в двух убийствах могилевчан. Из протокола досудебного допроса следовало, что преступления готовились совместно, однако сейчас Гершанков утверждает: он просто исполнял то, что ему говорил Бережной. По словам обвиняемого, во время досудебного следствия он не был уверен в необходимости предоставления правильных показаний из-за опасений за свою семью.

Гершанков также заявил, что все люди, которые проходят по делу в качестве потерпевших и с которыми заключал сделки непосредственно он, живы. На это судья Григорий Качалов заметил, что по делу о махинациях с квартирами, за которые Гершанков отсидел пять лет, некоторые числятся без вести пропавшими.

— В Государственном архиве есть документы уголовных дел, касающихся деяний фашистов, в том числе на территории Могилевской области. Я изучал эти документы. По актам комиссии, которая расследовала злодеяния, были выявлены факты, что фашисты также закапывали советских граждан. Вы здесь себя пытаетесь обелить. Не считаете ли вы, что ваши действия чем-то похожи с действиями фашистов на этой же земле более 70 лет назад? — поинтересовался прокурор. По его словам, Гершанков и Бережной так же, как фашисты, пытались скрыть свои преступления.

Гершанков в ответ заявил, что никого не убил. Свои действия он не оправдывает, но при этом утверждает, что совершал их по принуждению.

В рамках уголовного дела следствию удалось установить шесть фактов похищений и убийств в период с 2009 по 2015 годы. Подсудимые не исключают, что жертвы на момент захоронения еще спали, выпив водки с подмешанным в нее клофелином. Специалисты провели эксгумацию тел, по делу проходят около 360 свидетелей.



