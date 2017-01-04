Сооружение арки (нового безопасного конфайнмента, НБК) над Чернобыльской АЭС оказало положительное влияние на безопасность объекта в целом, сообщает пресс-служба станции. Радиационный фон вокруг арки снизился более чем в два раза.



Новый саркофаг на ЧАЭС в процессе установки. 29 марта 2016 года. Фото: Reuters

«Хоть до завершения строительства нового безопасного конфайнмента и ввода систем в проектный режим остается еще год, надвижка арки уже повлияла на текущую безопасность объекта „Укрытие“. После установки НБК в проектное положение мощность дозы вокруг арки снизилась более чем в два раза. Это свидетельствует о повышении безопасности на площадке», — сообщил заместитель технического директора объекта «Укрытие» Сергей Кондратенко.

Как объясняют специалисты, надвижка арки исключила попадание атмосферных осадков внутрь объекта «Укрытие» [название старого саркофага], что раньше было основной причиной разрушения, а также переноса радиоактивных веществ. Исключены теперь также ветровая и снеговая нагрузка на саркофаг.

Защитная арка был установлен 27 ноября в проектное положение над устаревшим саркофагом. Позже подрядчик работ по строительству объекта, французская фирма Novarka, провела исследования радиационных условий на площадке ЧАЭС. Результаты подтвердили, что обстановка на площадке не ухудшилась.

Защитное сооружение — новый безопасный конфайнмент — должно изолировать здание аварийного энергоблока ЧАЭС, пострадавшее в 1986 году в результате крупнейшей катастрофы в истории атомной энергетики. Высота новой защитной арки — 110 метров, длина — 150 метров, ширина пролета — 260 метров, а вес — более 31 тысячи тонн. Она является крупнейшей в истории передвижной конструкцией. Новый саркофаг не станет окончательным решением проблемы — он всего лишь должен обеспечить защиту аварийного блока минимум еще на сто лет. Старому объекту «Укрытие» уже больше 30 лет, его возвели вскоре после катастрофы на станци, и срок службы этого объекта закончился еще десять лет назад, а после старые конструкции неоднократно укрепляли. После возведения арки из первого «Укрытия» хотят извлечь радиоактивные материалы и перевести их в «контролируемое состояние», то есть обеспечить безопасное хранение. Окончательно очистить остатки четвертого энергоблока и территорию станции от радиоактивного загрязнения планируется до 2065 года.