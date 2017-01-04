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После установки новой арки над Чернобыльской АЭС радиационный фон вокруг снизился вдвое
05.01.2017 16:30 — Новости Общества | Tut.by
Сооружение арки (нового безопасного конфайнмента, НБК) над Чернобыльской АЭС оказало положительное влияние на безопасность объекта в целом,
«Хоть до завершения строительства нового безопасного конфайнмента и ввода систем в проектный режим остается еще год, надвижка арки уже повлияла на текущую безопасность объекта „Укрытие“. После установки НБК в проектное положение мощность дозы вокруг арки снизилась более чем в два раза. Это свидетельствует о повышении безопасности на площадке», — сообщил заместитель технического директора объекта «Укрытие» Сергей Кондратенко.
Как объясняют специалисты, надвижка арки исключила попадание атмосферных осадков внутрь объекта «Укрытие» [название старого саркофага], что раньше было основной причиной разрушения, а также переноса радиоактивных веществ. Исключены теперь также ветровая и снеговая нагрузка на саркофаг.
Защитная арка был
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Как объясняют специалисты, надвижка арки исключила попадание атмосферных осадков внутрь объекта, что раньше было основной причиной разрушения, а также переноса...
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