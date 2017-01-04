Производители будут не обязаны указывать информацию на упаковке товара на белорусском языке. В новой редакции закона «О защите прав потребителей» вновь не внесен пункт о мове. Проект готовило Министерство антимонопольного регулирования и торговли, и вскоре его рассмотрит парламент.



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Сейчас в законе есть пункт — производитель обязан указать на товаре или в документации к услуге информацию на русском или белорусском языке.

— Вопрос о том, чтобы обязательно указывать информацию на белорусском языке, обсуждался, но не был поддержан на заседании рабочей группы, созданной при Национальном центре законодательства и правовых исследований, в которую входили представители Верховного суда, Палаты представителей Национального собрания, аппарата Совета министров, МАРТа и местных исполнительных органов. Потом вопрос о статусе белорусского языка в законе обсуждался и также не был поддержан на заседании общественно-консультативного совета при МАРТе. В совет вошли представители общественных объединений предпринимателей, Белорусского общества защиты прав потребителей и общественного объединения «Защита потребителей», — рассказали в министерстве.

Координатор общественной инициативы «Справаводства па-беларуску» Игорь Случак написал обращение в МАРТ с предложением законодательно закрепить статус белорусского языка. И получил ответ, что для производителей это «является экономически необоснованным и невыгодным», пишет «Наша нива».

В качестве примера приведен «Савушкин продукт». Если закон изменят, предприятию придется оплачивать работу лицензионного переводчика с русского на белорусский. Кроме того, придется заново разработать дизайн этикетки, чтобы разместить всю необходимую информацию на маленькой упаковке йогуртов, творога, сыров. Изменения приведут к бессмысленному повышению себестоимости товара, так как молочная продукция — скоропортящаяся. Рынок Беларуси составляет 45% от всей изготовленной продукции «Савушкина продукта». Остальное поставляется в другие страны, где не читают по-белорусски.



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Заместитель генерального директора по производству ОАО «Минский молочный завод № 1» Дмитрий Ермакович подтвердил TUT.BY, что изменения в макете обойдутся примерно в тысячу евро для одного вида упаковки.

— Технический регламент и так предусматривает достаточно большое количество информации на упаковке — состав, состав компонентов, энергетическая ценность. Чтобы ее вместить, все пишется очень мелким шрифтом. Если дублировать эту информацию на белорусском языке, вся упаковка будет представлять собой текст. Например, упаковка сырка очень маленькая, там просто негде продублировать текст. Чтобы внести малейшее изменение, придется заново все согласовать. Производитель упаковки должен будет закупить новые печатные формы, именно на это и ушли бы деньги. При этом нанимать нового сотрудника для перевода текста на белорусский язык нет необходимости — «сами все знаем белорусский язык».

Идеальным вариантом на предприятии называют возможность выбора языка. На данный момент информация на всех продуктах пишется на русском языке, так как упаковка унифицирована сразу для экспорта на российский рынок.

В ОАО «Беллакт» привели похожие аргументы. Добавили, что на упаковках побольше может дублироваться на казахском и английском, но для поставок на российский рынок русского языка достаточно. При этом упаковка производится одна и та же для продукта на экспорт и на внутренний рынок, и подача информации на русском и белорусском языке будет неудобна для России.

В СПК «Агрокомбинат Снов» рассказали, что обязательство дублировать информацию на русском и белорусском языке увеличило бы себестоимость продукции.

— Изменение клише упаковки влечет дополнительные расходы, в добавок информацию некуда писать — на той же палке колбасы и так шрифт маленький. Когда продукция идет на экспорт, например, в Казахстан, сначала идет пробная партия и наклеиваются стикеры с информацией на казахском языке. Точно так же с другими странами. Но когда страны договариваются о регулярных поставках, информация на иностранном языке пишется на самой упаковке и меняется клише. Но там платят валютой, цена чуть выше, и выходит, изменения в форме происходят за счет страны-импортера, — пояснили на предприятии.

Наклеивать стикер на белорусском в случае изменения в законодательстве не получится, заверили на производстве, придется менять форму и документацию.

Начальник научного центра «Белита-Витэкс», кандидат химических наук Вероника Романовская пояснила, что в стране два государственных языка, и предприятия имеют право писать информацию и на русском. Введение обязательного дублирования информации на белорусском, по ее словам, приведет к удорожанию продукции на 20% из-за необходимости менять упаковку.

Специалист обратила внимание и на то, что в составе кремов и другой косметической продукции «Белиты» много биологических и химических терминов. В переводе на белорусский их может просто не узнать конечный потребитель, а часть терминов не имеет аналогов в белорусском. В итоге потребитель от такого нововведения не выиграет, считает Вероника Романовская, потому что недополучит информацию.

— Всю информацию о составе и назначении перевести невозможно. Например, на креме для век мало места, и технически это сделать очень сложно. При производстве разных этикеток для Беларуси и России возникнут проблемы с фасовкой, и понадобится больше товаров держать на складе, что увеличит складские площади. У нас более тысячи продуктов, и пока в таком переходе не видно преимуществ. Может, лучше стоит акцентировать внимание на том, что косметика «сделана в Беларуси», чтобы продвигать нашу страну на других рынках? — заметила специалист.

Депутаты о равенстве двух языков

Вскоре изменения в закон будут рассматривать в парламенте. Депутат Анна Конопацкая рассказала « Нашей ниве », что поддерживает расширение сферы использования белорусского языка и считает, что два государственных языка в нашей стране должны иметь равный статус. Вместе с тем она обратила внимание, что сейчас крайне «непростая экономическая ситуация» и надо руководствоваться «прежде всего экономическими интересами и нельзя, чтобы производители нести неоправданные расходы».

— Я падтрымаю такую рэдакцыю зменаў у закон, якая б прадугледжвала абавязковае паданне інфармацыі аб таварах, работах і паслугах, а таксама аб іх вытворцах, выканаўцах і прадаўцах, на абедзвюх дзяржаўных мовах у тым выпадку, калі гэтыя тавары ці паслугі рэалізуюцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Калі ж партыя тавара прызначана для рэалізацыі на экспарт, то тут мову, на якой павінна падавацца згаданая інфармацыя, лічу, варта пакінуць на выбар вытворцы, — отметила Анна Конопацкая.

Депатат Алена Анисим пообещала внести соответствующие предложения на рассмотрение профильной комиссии, когда туда поступит проект закона. Она также просила прислать ей на почту копии обращений граждан в парламент, чтобы впоследствии она могла сослаться на большое количество тем, кому важно обязательное написание информации о товаре на белорусском языке.