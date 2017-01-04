Минск, 5 января. Прокуратура Молодечненского района (Минская область) направила кассационный протест в судебную коллегию по гражданским делам Минского областного суда в связи с решением районного суда об отказе в признании факта трудовых отношений между сельхозпредприятием и погибшей на поле во время сельхозработ школьницей, сообщает портал независимых профсоюзов praca-by.info .

Трагедия произошла 29 сентября во время выполнения школьниками из Молодечно сельхозработ по уборке картофеля и вызвала широкий общественный резонанс. Девочка попала под колеса грузовика, который двигался задним ходом. Суд Молодечненского района 23 декабря признал виновным в смерти 13-летней Виктории Попчени 22-летнего водителя Павла Цыбина и приговорил его к трем годам ограничения свободы.

Отец погибшей девочки Олег Попченя обращался в суд с просьбой признать трудовые отношения между дочерью и СПК "Восход Агро", на поле которого дети убирали урожай по указанию школьной администрации. В этом случае предприятие могли бы привлечь к ответственности за нарушение охраны труда. Однако суд 12 декабря 2016 года отказал в удовлетворении данного иска.

3 января профсоюз РЭП получил копию кассационного протеста, направленного в судебную коллегию по гражданским делам Минского областного суда прокурором Молодечненского района старшим советником юстиции Владимиром Дубовским.



В прокуратуре считают, что решение суда является незаконным и необоснованным, поскольку при его вынесении суд не учел все факты, подтвержденные достоверными и достаточными доказательствами.

Прокурор, аргументируя свой протест, указывает на то, что "факт направления на поле для организации рабочего процесса уполномоченных должностных лиц доказывает, что наниматель знал и выразил свое согласие с тем, что все прибывшие будут допущены и приступят к выполнению работ по уборке картофеля".

Согласно части 2 статьи 25 Трудового кодекса фактическое допущение работника к работе является началом действия трудового договора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. "Таким образом, поскольку Виктория Попченя среди остальных прибывших с согласия уполномоченного должностного лица нанимателя, а именно директора ОАО "Восход Агро", была фактически допущена к производству сельскохозяйственных работ, следовательно, между ней и хозяйством сложились трудовые отношения, и исковые требования заявителя подлежат удовлетворению", — сказано в протесте.

Кроме того, прокурор подчеркнул, что выполнение учащимися сельскохозяйственных работ не может рассматриваться в качестве воспитательного процесса, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством.

Надзорный орган просит отменить отказ суда Молодечненского района в удовлетворении иска Олега Попчени и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд другому судье.

"Фактически прокурор поддерживает нашу сторону. Суд Молодечненского района отказал отцу погибшей девочки, основываясь на том, что руководитель сельскохозяйственного предприятия якобы не знал, что картофель будут убирать школьники и, соответственно, не допускал Викторию Попченю к работе. По этому поводу в кассационном протесте говорится, что "в ходе судебного разбирательства было установлено, что письмо об оказании помощи хозяйству в уборке картофеля было направлено в отдел образования спорта и туризма Молодечненской райисполкома непосредственно директором ОАО "Восход Агро", — отметил правовой инспектор профсоюза РЭП, правозащитник Леонид Судаленко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прокуратура опротестовала решение суда об отказе в признании трудовых отношений между сельхозпредприятием и погибшей под Молодечно школьницей Минск, 5 января. Прокуратура Молодечненского района (Минская область) направила кассационный протест в судебную коллегию по гражданским делам Минского областного...

Алексей Александров, БелаПАН.