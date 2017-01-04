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Николай Лукашенко сыграл в спектакле льва и угостил пенсионеров молоком с президентского подворья
05.01.2017 17:00 — Новости Общества | Tut.by
Младший сын президента Николай Лукашенко вместе с педагогами и учениками Острошицко-Городокской средней школы поздравил с новогодними праздниками жителей минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов. Для них показали представление по мотивам мультфильма «Мадагаскар», где Николай сыграл роль льва Алекса. Сюжет об этом показали на
Школа, где учится Николай, уже более двух лет шефствует над домом-интернатом. В этом году подопечным дома-интерната подарили молочные продукты с подворья Александра Лукашенко.
Видео: «
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— Это наша домашняя продукция. Мы готовим из собственного молока творог, сметану и все молочные продукты. Вот вам привезли молоко, творог, — сказал Николай Лукашенко, демонстрируя подарки.
— Спасибо, Коля, спасибо, — ответили пенсионеры.
— Если понравится, привезем еще обязательно, — пообещал Николай.
— Спасибо! Будем пробовать.
В декабре 2016 года в передаче «Специальный репортаж» на телеканале «Беларусь 1» вышло первое
Напомним, что Николай часто
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Младший сын президента Николай Лукашенко вместе с педагогами и учениками Острошицко-Городокской средней школы поздравил с новогодними праздниками жителей...
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