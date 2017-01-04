Младший сын президента Николай Лукашенко вместе с педагогами и учениками Острошицко-Городокской средней школы поздравил с новогодними праздниками жителей минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов. Для них показали представление по мотивам мультфильма «Мадагаскар», где Николай сыграл роль льва Алекса. Сюжет об этом показали на телеканале «Беларусь 1».



Скриншот из телерепортажа на tvr.by

Школа, где учится Николай, уже более двух лет шефствует над домом-интернатом. В этом году подопечным дома-интерната подарили молочные продукты с подворья Александра Лукашенко.

Видео: « Беларусь 1 »

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— Это наша домашняя продукция. Мы готовим из собственного молока творог, сметану и все молочные продукты. Вот вам привезли молоко, творог, — сказал Николай Лукашенко, демонстрируя подарки.

— Спасибо, Коля, спасибо, — ответили пенсионеры.

— Если понравится, привезем еще обязательно, — пообещал Николай.

— Спасибо! Будем пробовать.



Скриншот из телерепортажа на tvr.by

В декабре 2016 года в передаче «Специальный репортаж» на телеканале «Беларусь 1» вышло первое интервью с Николаем Лукашенко , которое он дал 11-летнему российскому журналисту Евгению Гришину. В нем младший сын президента рассказал о том, как организовано хозяйство резиденции президента.

Напомним, что Николай часто сопровождает отца в официальных поездках. Работает вместе с ним во время республиканских субботников, занимается крестьянским трудом. Также он играет в хоккей , на фортепиано, катается на горных и классических лыжах, стреляет в биатлоне, изучает иностранные языки.