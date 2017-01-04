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Лукашенко изменил порядок оплаты некоторых ЖКУ

05.01.2017 17:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг своим указом усовершенствовал порядок предоставления населению отдельных жилищно-коммунальных услуг, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко изменил порядок оплаты некоторых ЖКУ
© flickr.com/ Martijn van den Bogaart
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Документ закрепил временно введенную в минувшем году норму. Так, при расчете стоимости санобслуживания вспомогательных помещений и техобслуживания лифта будут принимать во внимание количество жильцов в квартире, а не ее метраж.

"По такому же принципу потребителями возмещаются расходы организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в многоквартирных жилых домах (за исключением лифтов)", — уточнили в пресс-службе.

Ранее в Беларуси была создана межведомственная группа по пересмотру порядка предоставления гражданам услуг теплоснабжения — она должна вскоре предоставить свои планы по регулированию этой сферы ЖКХ. Кроме того, до 25 января облисполкомы и горисполком должны отчитаться о снижении себестоимости жилищно-коммунальных услуг.

Предполагается, что именно за счет сокращения затрат на оказание услуг ЖКХ белорусы в скором времени будут возмещать полную стоимость. Стопроцентного возмещения затрат на ЖКУ от Беларуси требует МВФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь оплата за санитарное содержание подъездов и техоблуживание лифтов не будет зависеть от количества квадратных метров жилья.

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