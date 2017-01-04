МИНСК, 5 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг своим указом усовершенствовал порядок предоставления населению отдельных жилищно-коммунальных услуг, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Документ закрепил временно введенную в минувшем году норму. Так, при расчете стоимости санобслуживания вспомогательных помещений и техобслуживания лифта будут принимать во внимание количество жильцов в квартире, а не ее метраж.

"По такому же принципу потребителями возмещаются расходы организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в многоквартирных жилых домах (за исключением лифтов)", — уточнили в пресс-службе.

Ранее в Беларуси была создана межведомственная группа по пересмотру порядка предоставления гражданам услуг теплоснабжения — она должна вскоре предоставить свои планы по регулированию этой сферы ЖКХ. Кроме того, до 25 января облисполкомы и горисполком должны отчитаться о снижении себестоимости жилищно-коммунальных услуг.

Предполагается, что именно за счет сокращения затрат на оказание услуг ЖКХ белорусы в скором времени будут возмещать полную стоимость. Стопроцентного возмещения затрат на ЖКУ от Беларуси требует МВФ.