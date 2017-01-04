МИНСК, 5 янв – Sputnik. Педагоги и ученики Острошицко-Городокской средней школы, в которой обучается младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай, поздравили пенсионеров и инвалидов из минского дома-интерната, сообщил телеканал "Беларусь 1".



© Sputnik/ Виктор Толочко Коля Лукашенко: не хочу быть президентом

Как рассказали в сюжете, для пожилых людей творческая группа школы приготовила представление "Мадагаскар" (по мотивам одноименного мультфильма), в котором Николай исполнил роль льва Алекса.

После спектакля проживающим в интернате были преподнесены подарки, в частности, младший сын главы государства привез учреждение молочные продукты с подворья президента.

"Мы готовим творог из молока наших коров. Вот сметана, творог, молоко. Если вам понравятся наши продукты – привезем еще", – сказал Николай, обращаясь к женщинам, которые поблагодарили его, отметив, что "это лучше, тем таблетки".

В телесюжете также было озвучено, что в данный дом-интернат для престарелых и инвалидов педагоги и ученики Острошицко-Городокской средней школы приезжают не первый раз и не только по праздникам, они помогают пожилым людям во время субботников.

О том, что младший сын Лукашенко играет на сцене, он рассказал в своем первом интервью , которое дал российскому 11-летнему журналисту Евгению Гришину из города Артем. Тогда Николай, прервав исполнение произведения на рояле, сообщил, что творческая группа его школы регулярно приезжает с представлением дом-интернат, и роль льва в "Мадагаскаре" – не первая, он еще исполнял роли звездочета и помощника Деда Мороза.

Тогда также по телевидению показали обитателей президентского подворья – овец, коз и коров. Николай заявил, что знает коров всех по имени. "Вот корова Рябинка, есть Зита и Гита", – сказал он. Младший сын президента также показал юному журналисту из России многочисленных кур, гусей, индюков, павлинов, страусов, породистых скакунов и уэльского пони. "Для того чтобы приготовить в духовке омлет из страусиного яйца, нужно полчаса", – пояснил Николай.