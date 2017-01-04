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Николай Лукашенко сыграл льва Алекса в рождественском спектакле
05.01.2017 16:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Педагоги и ученики Острошицко-Городокской средней школы, в которой обучается младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай, поздравили пенсионеров и инвалидов из минского дома-интерната, сообщил телеканал "Беларусь 1".
© Sputnik/ Виктор Толочко
Как рассказали в сюжете, для пожилых людей творческая группа школы приготовила представление "Мадагаскар" (по мотивам одноименного мультфильма), в котором Николай исполнил роль льва Алекса.
После спектакля проживающим в интернате были преподнесены подарки, в частности, младший сын главы государства привез учреждение молочные продукты с подворья президента.
"Мы готовим творог из молока наших коров. Вот сметана, творог, молоко. Если вам понравятся наши продукты – привезем еще", – сказал Николай, обращаясь к женщинам, которые поблагодарили его, отметив, что "это лучше, тем таблетки".
В телесюжете также было озвучено, что в данный дом-интернат для престарелых и инвалидов педагоги и ученики Острошицко-Городокской средней школы приезжают не первый раз и не только по праздникам, они помогают пожилым людям во время субботников.
О том, что младший сын Лукашенко играет на сцене, он рассказал
Тогда также по телевидению показали обитателей президентского подворья – овец, коз и коров. Николай заявил, что знает коров всех по имени. "Вот корова Рябинка, есть Зита и Гита", – сказал он. Младший сын президента также показал юному журналисту из России многочисленных кур, гусей, индюков, павлинов, страусов, породистых скакунов и уэльского пони. "Для того чтобы приготовить в духовке омлет из страусиного яйца, нужно полчаса", – пояснил Николай.
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Младший сын белорусского лидера накануне Рождества привез в минский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов молочные продукты с президентского подворья.
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