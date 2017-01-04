﻿ Борисовчанин получил 4 года "химии" за избиение мужчины, который справил нужду у его многоэтажки. 21.by
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Борисовчанин получил 4 года "химии" за избиение мужчины, который справил нужду у его многоэтажки

05.01.2017 17:37 — Новости Общества | Tut.by  
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48-летний житель Борисова получил 4 года «химии» за избиение мужчины. Как объяснил обвиняемый, его разозлил незнакомец, который справил нужду у подъезда дома и отказался за собой убирать. Подробности изданию «Адзінства» рассказали в прокуратуре Борисовского района.

Инцидент произошел вечером 23 марта возле подъезда одного из домов по улице Трусова в Борисове. Обвиняемый, будучи пьяным, возвращался домой, когда увидел у подъезда своего дома незнакомца — тот справлял естественные надобности.

Жилец дома попросил убрать за собой, а после схватил незнакомца за одежду сзади и нанес несколько ударов в лицо и сделал ногой «подсечку», после чего оба упали.

Поднявшись, мужчины продолжили разговор, но вскоре местный житель продолжил избиение. Остановился только когда увидел выступившую на правом глазу у потерпевшего кровь, а тогда ушел домой.

В итоге пострадавший получил «неизгладимое обезображение лица», а также инвалидность по зрению. Об этом рассказала помощник прокурора Борисовского района Мария Маликова.

Обвиняемый не отрицал своей вины. На основании ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) суд приговорил его к 4 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Также суд удовлетворил иск потерпевшего о возмещении материального вреда. Приговор вступил в законную силу.

 
 
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Как объяснил обвиняемый, его разозлил незнакомец, который справил нужду у подъезда дома и отказался за собой убирать.

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