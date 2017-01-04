В связи с погодными условиями задержки в работе общественного транспорта Минской области на некоторых пригородных маршрутах составляют до 30 минут, сообщает БЕЛТА.

«По оперативным данным, срывов рейсов нет, есть некоторые опоздания — до 20 минут, возможно, до получаса, но эти вопросы находятся на постоянном контроле и оперативно решаются. Информация о состоянии дорожного покрытия на маршрутах движения передается КУП «Минскоблдорстрой» для принятия мер», — рассказал заместитель генерального директора по перевозкам предприятия «Миноблавтотранс» Александр Солодкий.

Задержки в работе общественного транспорта характерны в основном для Воложинского района. В целом же транспортное обслуживание населения региона обеспечивается. Филиалы ОАО «Миноблавтотранс» сегодня выпустили на линии 642 автобуса и 198 маршрутных такси.

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