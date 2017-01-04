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Сезон в "Коробчицком Олимпе" начнется уже на следующей неделе

05.01.2017 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Снеговые пушки в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп» начали работать на полную мощность ночью 5 января. Циклон Axel принес в Гродно снегопады, и, если они повторятся в ближайшие дни, первых посетителей коробчицкие склоны смогут принять раньше. Но давать оптимистичные прогнозы о начале работы в предстоящие выходные пока рано, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

— Они будут работать, пока снежный настил не станет достаточным для организации катания, — рассказал начальник парка активного отдыха «Коробчицкий Олимп» Виктор Шумель. — Как только мы будем готовы, сообщим в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Сейчас к заездам любителей активного зимнего отдыха в «Коробчицком Олимпе» готовят первый склон протяженностью немногим более двухсот метров. Как только он будет готов, примутся за остальные.

— Ночное катание будет организовано в первую неделю сезона, — говорит Виктор Ромуальдович.

Если погода не преподнесет сюрпризов в виде резкого потепления, катание состоится уже в следующую пятницу. Покататься при искусственном свете можно будет с десяти часов вечера до двух ночи.

В парке активного отдыха к встрече первых посетителей готовы уже давно. Здесь сделали более удобной работу подъемников и изменили процесс выдачи инвентаря: пункт выдачи лыж и сноубордов в этом году разместится отдельно от пункта выдачи тюбингов. При достаточном количестве снега покататься по склонам парка можно будет и на снегоходе.

Кроме этого, новшеством сезона, который вот-вот настанет, будет работа посуточной камеры хранения для инвентаря. Это сделано для удобства тех, кто предпочитает кататься на своих лыжах и сноубордах.

 
Теги: Гродно
 
 
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Снеговые пушки в парке активного отдыха "Коробчицкий Олимп" начали работать на полную мощность ночью 5 января.

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