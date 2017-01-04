В районном суде Борисова начали рассматривать дело о гибели шестерых человек от угарного газа . Как выяснилось во время заседания, проблемы с газовой колонкой в квартире погибшей семьи появились задолго до прошлого января, когда произошла трагедия.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Обвиняемые по делу слесари Алексей Лукаш и Александр Чистяков. Поддержать их на заседание пришли родные. У супруги одного из обвиняемых в руках икона. Оба слесаря сообщили, что виновными они себя не признают.

27 января в старенькой борисовской хрущевке, оборудованной газовыми колонками, в двух квартирах нашли тела сразу шестерых человек . Погибли две семьи — пожилая пара и родители с двумя детьми отравились угарным газом. Проблемы с газовой колонкой были в квартире, где жила семья из четырех человек. Утром после ЧП соседи погибших утверждали: вызывали газовщиков, но им сказали: «Все в порядке»

Первым допросили Алексея Лукаша. 22 декабря 2015 года, за месяц до трагедии, он выезжал на вызов в квартиру семьи Булай, где в январе были обнаружены тела родителей и двух детей.

— Заявку распределил мне мастер. Причина вызова — «из колонки капает», — рассказал Алексей. — Я вскрыл кожух, проверил тягу, на узлах и агрегатах течи не было. Конденсат скопился на микровыключателе.

Обвиняемый пояснил, что проблему он исправил. Колонку от газа не отключал, потому что «это не аварийная неисправность». На вопрос гособвинителя, видел ли Алексей скопления пыли, мусор, жировые пятна, которые позже эксперты обнаружили в колонке, ответил — нет. И сообщил, что они могли скопиться за месяц, так как в квартире жила четыре человека, которые постоянно пользовались колонкой.





Колонка находилась рядом с мойкой. На запах газа хозяева не жаловались. Трагедия, пояснил обвиняемый, могла возникнуть из-за обратной тяги. Проверить ее невозможно. Только после гибели шестерых человек газовщикам выдали оборудование для проверки СО.

— При наличии обратной тяги, колонка продолжает работать, при этом в помещение поступает СО и «выедает» кислород, — объяснил Алексей.

23 декабря на вызов в квартиру Булай прибыл Александр Чистяков. Встретила его хозяйка. Причина вызова — «колонка то горит, то гаснет».





— Я проверил колонку на утечку газа, все было нормально, — начал Александр. — Определил давление воды. Оно хорошее, при таком напоре воды колонка должна работать. На колонке в квартире семьи Булай было электронное табло. Слесарь уточнил, как давно в нем меняли батарейки. Затем достал батарейки, проверил — был слабый заряд. После того, как постучал, колонка зажглась. Пламя было голубое, кожуж Чистяков не снимал, элементы колонки проверил с «окошка» и снизу. По его словам, все было в порядке. Хозяйка также сообщила, что вчера у них были газовщики — колонка текла, больше не течет.

На замечание Чистякова о том, что вентрешетки грязные, она сказала, что ее уже предупредили вчера.

— Колонка могла гаснуть из-за батареек? — уточнил адвокат.

— Могла, если бы батарейки сели, она бы совсем не работала, — уточнил Чистяков.

— Почему вы не считаете себя виновным? — спросил адвокат.

— Это несчастный случай… Там была обратная тяга, — сказал он. — Окно в комнате было закрыто, вентиляционные решетки забиты, пользователи газа были в состоянии алкогольного опьянения.





В ходе заседания также допроосили потерпевших — родных погибших. Адвокат Дмитрий Устилко, представляющий на суде интересы родных семьи Булай, пояснил, что ответчиком по делу является и юридическое лицо — «Миноблгаз». К нему родные предъявили иски о моральной компенсации — по 50 тысяч рублей каждому.

Первыми вызвали родных семьи Булай. В этой трагедии они потеряли четырех человек. Двое из них — дети.

Ивана Булай, отец погибшего Александра, о семье сына рассказывает коротко: жену звали Алла, внуков — Полина и Михаил. Квартира, где они жили, съемная.

В 2006-м Александр решил заметить колонку, так как «старая сгорела». Кто занимался ее установкой, мужчина не знает. Позже сестра Александра Наталья сообщит — это был какой-то знакомый. Работал он в газовой службе или нет, она не знает.

— Месяцев за шесть до трагедии Алла стала жаловаться, что часто болит голова, все врямя в сон клонит, — говорит Наталья. — Болела голова и у Полины. Миша при этом на здоровье не жаловался.

Родственница вспомнила, что невестка жаловалась ей на неисправность колонки, говорила, что нужно вызвать газовщиков.

— Колонка у них периодически гасла, — продолжила Наталья. — Я и сама это видела. Как-то сидела на кухне, Алла мыла посуду, колонка погасла.

— Что сделала Алла? — уточнил гособвинитель.

— Снова ее зажгла.





Позже гособвинитель зачитал показания Натальи, которые она давала ранее. Из них следует, что проблемы с колонкой у родственников были гораздо серьезнее. Колонка часто гасла, и если кто-то мылся, Алла сидела на кухне и зажигала ее снова. По этой причине сын Аллы и Александра с декабря мылся у Натальи.

Когда Алла стала «дежурить» возле колонки, родственница точно не знает. Ей об этом стало известно в начале декабря. Также она отметила, что вентиляционные решетки в квартире были грязные. Когда Наталья делала замечания, родственница отмахивалась: «Это не твое дело».

Родная сестра Аллы сообщила, что с февраля у Полины начала идти из носа кровь. Они обращались к врачу, решили, что это переходный возраст.

Слушание по делу продолжится завтра.