Погодные условия повлияли на работу общественного транспорта в Минске. Как сообщили БЕЛТА на государственном предприятии «Минсктранс», график работы на некоторых городских маршрутах нарушен.



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Отклонение в движении на некоторых автобусных маршрутах в среднем доходит до 25 минут, у троллейбусов фиксируется и большее время опоздания.

График работы трамваев в основном выдерживается. Задержки до 12 минут фиксировались только на трамвайном маршруте № 11.

С целью восстановления графика движения введены в работу дополнительные единицы транспорта.