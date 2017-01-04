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Из-за мороза часть автобусов и троллейбусов в Минске ходит со значительными опозданиями
05.01.2017 18:22 — Новости Общества | Tut.by
Погодные условия повлияли на работу общественного транспорта в Минске. Как сообщили
Отклонение в движении на некоторых автобусных маршрутах в среднем доходит до 25 минут, у троллейбусов фиксируется и большее время опоздания.
График работы трамваев в основном выдерживается. Задержки до 12 минут фиксировались только на трамвайном маршруте № 11.
С целью восстановления графика движения введены в работу дополнительные единицы транспорта.
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График работы трамваев в основном выдерживается.
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