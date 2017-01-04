За сутки в некоторых районах Могилевской области выпала десятидневная норма осадков. Больше всего снежный циклон Аксель засыпал Могилевский и Кличевский районы: высота снежного покрова тут достигает 18 см. TUT.BY отправился в заснеженные деревни проверить, кто и как вызволяет сельчан из сугробов.





По заснеженному шоссе выезжаем из Могилева. Несмотря на круглосуточную уборку улиц, ехать тяжело — того и гляди занесет. Даже ближе к обеду магистрали основательно утопают в сугробах: непрекращающийся снег засыпает только что убранные дороги.

На трассе М4 ситуация та же, что и в Могилеве: раскатана одна колея, водители осторожничают, резких маневров не совершают. Сворачиваем в сторону — и попадаем в снежный плен.

Дорогу к деревне Княжицы чистили и посыпали песком, причем явно не раз. Но усилия людей и техники тщетны — снегопад не прекращается, порывы ветра несут с полей целые сугробы.





Около полудня людей на улицах — на пальцах руки пересчитать. Да и те спешат быстрее укрыться в домах. Мимо проносится «МАЗ» с отвалом и полным кузовом песка — едет очень быстро, спешит.

Со снегоуборочным трактором сталкиваемся нос к носу на длинной узкой дороге около деревни Заборье. Приходится сдавать назад метров на 200, лавировать среди сугробов, пока в лобовое стекло летят снежинки от поднимаемого снежного покрывала. За трактором маячит автолавка — ее в деревне очень ждут.





Местный житель Николай бодро орудует широкой пластиковой лопатой у дома. Говорит, вчера дважды выходил чистить снег, сегодня — впервые. За час проложил во дворе дорожки в баню, сарай, теперь расчищает большую площадку между домом и дорогой.

По словам Николая, сейчас в деревне постоянно живет немного людей, в основном — пожилые. Автолавка для них — оазис на колесах среди снежной пустыни.





— Дороги чистят для нее, по сути. Уже один раз трактор проезжал сегодня, но посмотрите: часа два — и снова все заметено, — говорит мужчина.

Сельчанин вспоминает, как в детстве ребенком с друзьями катался с крыш домов и сараев — такими высокими были сугробы:

— Тогда и зимы холоднее были, не то, что сейчас. А то привыкли к голой земле среди зимы, вот и кричите сейчас: караул! Это ж не снег — так, семечки, мелочь.





Может, и мелочь, но на обочине, где снег ни разу за зиму не чистили, сугробы — до середины икры.

Деревня Горная улица оправдывает свое название как никогда: длинная извилистая главная дорога напоминает серпантин среди заснеженных домов, утопающих в снегу. Здесь с полчаса назад проехал трактор, говорят местные жители. И снова — аккурат перед приездом автолавки.





Для машины Могилевского РАЙПО это вторая деревня, в планах — еще пять. Водитель Олег Владимирович говорит, что на дорогах, где ездят рейсовые автобусы, автолавки, чаще всего снегоуборочная техника работает.

— Маршрут у нас постоянный, поэтому сельсовет знает, по какому пути сразу отправлять технику, чтобы мы проехали. Но бывает так: чиновники сообщают РАЙПО, что дорога в деревне расчищена, а мы приезжаем и видим, что нет. Тогда звоним, фотографируем, едем в другую деревню. Потом нам уже перезванивают: «Дорогу почистили». И мы возвращаемся.

Олег Владимирович говорит, что заснеженные улицы в деревнях вызывают меньше проблем, чем съезды между отдаленными населенными пунктами: там мощный «ГАЗ» может и застрять. Что уж говорить о легковых автомобилях.

— А сейчас снег неплотный еще — мы точно проедем, — говорит водитель и садится за руль: медлить нельзя, люди ждут хлеб.





70-летняя Нина Павловна спешит с торбочкой к машине с продуктами. Говорит, автолавка приходит раз в неделю, поэтому ждут ее «как Бога». Иначе — топай пешком 3 км до Княжиц.

Дорожку от двери дома к дороге женщина расчистила от снега сама:

— Дык, а каму? Хазяіну тожэ нямала — 75 гадкоў, — поправляет на голове пушистый платок женщина.





В ответ на вопрос о большом снеге Нина Павловна смеется — это не зима, говорит:

— Самае глаўнае шчэ ўперадзі, дзетачка. Як у школу хадзілі, дык па крышы снега было — ісціны гасподзечка. У школу тады не пайдзём — дык на горку катацца на санках. Помню, хто-та памёр тут у нас, дык бульдозер дарогу біў-біў - не прабіў. Вязлі нябожчыка на санях ды на кані па засценку.





Синоптики говорят, что циклон со снегопадом уже прошел. Следом за ним придет сильный мороз. Тогда в деревнях будет другая забота — как натопить хату. Нина Павловна говорит, что топливо есть, печь работает исправно — лишь бы здоровье было дрова таскать.



