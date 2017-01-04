|
Бесплатные одежда и горячий чай. В Могилевской области работают 32 пункта обогрева
05.01.2017 19:30 — Новости Общества | Tut.by
32 пункты обогрева работают в Могилевской области. Их организовали волонтеры «Красного креста».
Стационарные пункты действуют в центрах медико-социальной помощи. Есть и передвижные, где каждый может согреться и выпить горячего чаю.
В 11.00, как только столбик термометра опустился до отметки -10°С, горячим чаем начали отогревать прохожих возле Центрального рынка в Могилеве. Сначала люди отказывались, но потом поняли, что это не коммерческий ход, а проявление взаимовыручки. Согреться чаем могут все, а люди без места жительства еще и получить теплую одежду и обувь. Плюс к этому, волонтеры раздают буклеты с рекомендациями по профилактике группу и простуды.
Такие пункты обогрева будут работать в области в период больших морозов.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они будут работать в сильный мороз.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии