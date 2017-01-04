32 пункты обогрева работают в Могилевской области. Их организовали волонтеры «Красного креста».

Стационарные пункты действуют в центрах медико-социальной помощи. Есть и передвижные, где каждый может согреться и выпить горячего чаю.

В 11.00, как только столбик термометра опустился до отметки -10°С, горячим чаем начали отогревать прохожих возле Центрального рынка в Могилеве. Сначала люди отказывались, но потом поняли, что это не коммерческий ход, а проявление взаимовыручки. Согреться чаем могут все, а люди без места жительства еще и получить теплую одежду и обувь. Плюс к этому, волонтеры раздают буклеты с рекомендациями по профилактике группу и простуды.

Такие пункты обогрева будут работать в области в период больших морозов.

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