Штангист Станислав Ладорный дисквалифицирован на четыре года за допинг
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Национальное антидопинговое агентство Беларуси отстранило тяжелоатлета Станислава Ладорного от участия в спортивных мероприятиях на четыре года за употребление допинга. Об этом сообщается на сайте организации.
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