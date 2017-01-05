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Истории людей, чьи судьбы навсегда изменил Чернобыль

05.01.2017 22:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Пожарный из Брагинского района, военный летчик из Забайкалья, девочка-сирота из Речицы, ставшая итальянкой. Этих людей объединяет Чернобыльская катастрофа.

Самые волнующие истории, собранные в рамках спецпроекта TUT.BY «Чернобыльцы», в видео.

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Самые волнующие истории, собранные в рамках специального проекта TUT.BY "Чернобыльцы", в видео.

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