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Истории людей, чьи судьбы навсегда изменил Чернобыль
05.01.2017 22:13 — Новости Общества | Tut.by
Пожарный из Брагинского района, военный летчик из Забайкалья, девочка-сирота из Речицы, ставшая итальянкой. Этих людей объединяет Чернобыльская катастрофа.
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