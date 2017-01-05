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Вышла уникальная книга об истории белорусских колоколов

05.01.2017 19:10 — Новости Общества | БДГ  
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В книге «Колокольный звон Белой Руси: тысячелетие традиции» представлены экспедиционные материалы об истории колоколов и традиции звона.

Книга «Колокольный звон Белой Руси: тысячелетие традиции» получила диплом первой степени в номинации «Лучшее справочное  и краеведческое издание» на XI конкурсе «Просвещение через книгу» ко дню единения славянских народов, проводимом Издательским Советом Русской Православной Церкви с приложением двух DVD. Материального поощрения конкурс не предусматривает.

Всего на конкурс поступило 168 книг российских и зарубежных авторов. Издание осуществлено в рамках проекта-победителя Международного конкурса «Православная инициатива», который проводится по благословению Патриарха всея Руси Кирилла. 

Вручение награды состоялось в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя в г. Москве Председателем Издательского Совета Русской Православной Церкви, Митрополитом Калужским и Боровским Климентом 2 ноября 2016 г.

По рекомендации Председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви презентация книги была включена в программу Международной книжной выставки-форума «Радость слова» к 145-летию Ташкентской и Узбекистанской епархии, которая проходила с 9 по 15 ноября 2016 г. в Ташкенте. 

Представленный труд — результат 15-летней экспедиционной и архивной работы, которая осуществлялась  за счет личных средств. Сбор материала к изданию осуществлялся в архивах Польши, Литвы, Беларуси, России, музеях и приходских храмах нашей республики.

Во время экспедиций изучены колокола 287 православных храмов, паспортизировано 1704 кампана, зафиксированы уникальные «мотивы»  колокольных звонов «На сбор», «Во вся», «По душе», традиция которых не прервалась в 19 храмах западных регионов. Проведены видео и аудиофиксации, анкетирование и устные опросы информантов, расшифровки звукозаписей, архивные и текстологические изыскания.

В книге представлены экспедиционные материалы об истории колоколов и традиции звона, которые записаны в жанре интервью от духовенства, прихожан и звонарей сельских и городских храмов Беларуси, а также выпускников колокольного отделения Минского духовного училища.

Помимо  этого в издании представлены нотации колокольных звонов, 210 надписей колоколов XVI-XIX веков, 255 цветных иллюстраций кампанов, в том числе архивных, 9 карт, освящающих места литья колоколов и их перемещение. На дисках, прилагающихся к книге, — 4 документальных фильма, 5 теле и 6 радиопередач, посвященных колоколам и колокольному звону, а также  рассказы «живой истории» звонарей и прихожан, записи колокольных звонов православных храмов различных регионов Беларуси с комментариями прихожан.

Книга «Колокольный звон Белой Руси: тысячелетие традиции» с приложением двух дисков DVD 9 окажет методическую помощь преподавателям музыкальных колледжей и ВУЗов культуры Беларуси и стран СНГ, которые занимаются исследовательской и научной деятельностью, организовывают краеведческо-этнографические экспедиции, записывают интервью. Впервые в белорусском этномузыковедении  в данном издании публикуется  экспедиционный опросник.

«Колокольный звон Белой Руси: тысячелетие традиции» с приложением двух DVD  поможет в возрождении традиции колокольного звона в тех епархиях Русской Православной Церкви, где она была утрачена.

Из оглавления:

  • География экспедиционного обследования колоколов, колокольных звонов, опроса духовенства, звонарей и прихожан православных храмов Беларуси в 2003–2011 гг.
  • Колокольная культура Белой Руси: проблемы изучения
  • Краткие сведения о билах и колоколах до Х в.
  • Колокола на землях Белой Руси в XI-XVI вв.
  • Белорусские звоны в XVII – первой трети XIX вв.
  • Возвращение к истокам: вторая треть XIX – начало XX в.
  • Судьбы колоколов в ХХ в.
  • Церковный колокол как объект материальной и религиозно-духовной культуры
  • Особенности морфологии колоколов белорусских храмов
  • Колокол и колокольный звон в восприятии верующих
  • Звонари и колокольные звоны сельских православных храмов западных регионов Беларуси в начале XXI в.
  • Колокольная летопись белорусских храмов
  • Материалы экспедиций
  • Формы колоколов и колокольных языков.
 
 
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В книге «Колокольный звон Белой Руси: тысячелетие традиции» представлены экспедиционные материалы об истории колоколов и традиции звона.

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