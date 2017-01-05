Славная когорта воздушных бойцов

Военных профессий насчитывается немало. Сегодня мы расскажем о военном летчике. От него требуется высокая профессиональная подготовка, отменное здоровье, психологическая устойчивость и другие качества. Но главное, человеку, решившему связать свою судьбу с небом, необходимо большое личное мужество. Ведь каждый вылет, и не только боевой, связан с определенным ­риском…

На заре авиационной эры

Самым значимым событием — точкой отсчета в истории авиации стал первый успешный полет самолета с двигателем внутреннего сгорания. Его совершили два американских механика — братья Уилбур и Орвилл Райт 17 декабря 1903 года, подняв в воздух летательный аппарат собственной конструкции.



Увлечение полетами на аэропланах вскоре перекочевало и в Европу, главным образом во Францию. Там строят самолеты Альберт Сантос-Дюмон, Анри Фарман, Луи Блерио, другие энтузиасты… В России в период 1909–1914 годов появились самолеты конструкторов Якова Гаккеля, Дмитрия Григоровича, Игоря Сикорского. В 1909 году зарождается русская авиационная промышленность, которая уже через год начала выпускать крылатые машины.

24 мая 1911 года состоялся первый демонстрационный полет аэроплана в Минске. Его совершил известный спортсмен, один из первых русских летчиков Сергей Уточкин. Зрелище явили нашим землякам на окраине города — Комаровском поле. В то время там размещались казармы и военные склады. Тысячи минчан стали свидетелями выступления энтузиаста авиации.

Среди тех, кто наблюдал тогда за полетом на Комаровском поле, был уроженец Минской губернии, ученик реального училища Иван Лойко. Пройдет всего пять лет, и на самолете «Ньюпор 11» поручик Лойко собьет в воздушном бою первый немецкий аэроплан на Юго-Западном фронте.

Небо зовёт

Он стал первым летчиком — уроженцем Беларуси, получившим почетное звание аса. За время Первой мировой Иван Лойко совершил около 500 вылетов, провел десятки воздушных боев, сбил 10 вражеских самолетов, был награжден шестью боевыми орденами.

Смена поколений

В Первой мировой войне авиация применялась в целях разведки, бомбардировки и уничтожения авиации противника. В начале боевых действий самолеты использовались преимущественно как разведчики. И тут же возникла необходимость воспрепятствовать ведению разведки с воздуха. Так появился специализированный класс самолетов‑истребителей с соответствующим вооружением. Над окопами мировой битвы разгорелись жаркие воздушные схватки.

Когда промышленность передовых государств освоила производство крылатых машин, обладающих большой грузоподъемностью, возник класс бомбардировщиков. Выпуск боевых самолетов нарастал с каждым годом войны. С помощью авиации ведущие мировые державы добились высоких результатов в ведении боевых действий.



К началу Второй мировой войны военно-воздушные силы стали одним из ведущих видов вооруженных сил многих стран. Численность боевых самолетов значительно выросла. Обозначилась более широкая специализация крылатых машин: в ВВС появилась транспортная и штурмовая авиация. Военно-морские силы обзавелись самолетами палубного базирования на авианосцах.

С началом сражений в Европе авиация стала мощной ударной силой. Иногда активные действия ВВС решали исход сухопутных кампаний. Не имея надежной поддержки с воздуха, многочисленные армии не могли рассчитывать на успех в проведении боевых операций.

Помимо тактических задач (поддержки сухопутных сил на поле боя), авиация выполняла и чисто стратегические — например, бомбежка военных и промышленных объектов в глубоком тылу противника. Апофеозом боевых действий авиации стала атомная бомбардировка японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года.

После Второй мировой войны авиация пережила настоящую техническую революцию. На смену самолетам с поршневыми двигателями пришли реактивные крылатые машины. Резко возрос потолок, скорость и дальность действия, усилилось вооружение, радиоэлектроника стала неотъемлемой частью бортового оборудования самолетов. Со временем в небо поднялись беспилотные авиационные комплексы, выполняющие не только разведывательные, но и ударные функции.

Сегодня широко применяются боевые самолеты четвертого поколения. А в конструкторских бюро инженеры трудятся над созданием перспективных летательных аппаратов, способных развивать гиперзвуковую скорость и выходить в космическое пространство…

На страже белорусского неба

Белорусская армия обладает эффективной боевой авиацией, организационно входящей в состав вида Вооруженных Сил — ВВС и войск ПВО. На вооружении авиационных частей состоят самолеты и вертолеты различных типов. В последние годы парк техники пополняется новыми боевыми и учебно-боевыми машинами.



Профессия военного летчика по-прежнему является одной из самых престижных и романтичных. Многие юноши и девушки еще со школьной скамьи мечтают стать курсантами авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь. Но пройти сито медицинской комиссии и успешно выдержать экзаменационные тесты удается далеко не всем.

Главным требованием к будущим летчикам является здоровье. Кандидаты в пилоты должны быть в отличной физической форме, иметь стопроцентное зрение, крепкую нервную систему и стрессоустойчивость. Более того, если в процессе учебы состояние здоровья курсанта вдруг ухудшится, его могут отчислить.

Практическая подготовка занимает важное место в системе обучения авиационных специалистов. Летная подготовка осуществляется на авиационной технике ДОСААФ и авиационных частей ВВС и войск ПВО Республики Беларусь. Первичные навыки будущие пилоты обретают, летая на планерах, затем подготовка проходит в соответствии с выбранной специальностью.

Пилоты вертолетов обучаются на вертолетах Ми‑2, а на выпускном курсе осваивают боевую технику: Ми‑8 и Ми‑24. Пилоты самолетов в течение второго и третьего курсов обучения проходят подготовку на спортивных самолетах Як‑52, а на двух последующих курсах — на реактивных Л‑39. При выполнении соответствующих требований выпускникам-летчикам присваивается классная квалификация «военный летчик 3‑го класса».

За время существования авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь подготовлено около 1.000 высококвалифицированных летчиков и инженеров, 36 из них по окончании обучения получили диплом с отличием. Любопытно, что в 2011 и 2015 годах авиационный факультет окончили девушки-летчики — Наталья Малашенко и Наталья Лазько.

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Когорту белорусских военных летчиков из года в год пополняют самые лучшие и смелые представители белорусской молодежи. Небо в буквальном смысле слова зовет!

Вот как об этой притягательности высказался командир в/ч 54804 летчик-снайпер полковник Юрий Пыжик: «Как пилот с многолетним стажем замечу, что любовь к небу зарождается с первого полета. Стоит один раз взлететь — и уже ни о чем другом не мечтаешь. Управляя большой сложной машиной, испытываешь ни с чем не сравнимое чувство гордости. И радость от того, что достигнута основная цель в жизни!..».

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора, Владимира Блинова и Евгения Довгаля